Arsenal-Leeds (1-0), les Gunners évitent le piège

Bien qu'en difficulté dans le jeu face à une séduisante équipe de Leeds, Arsenal a réussi à valider sa qualification pour les 16e de la Cup.

a tenu son rang ce lundi à l’occasion des 32es de finale de la Cup. Mais non sans mal. Face à une équipe de Leeds très conquérante et qui a eu l’emprise sur les débats, les Londoniens ont souffert et ne s’en sortis que grâce à un seul but, inscrit par le jeune Reiss Nelson.

Leeds mal payé

On jouait la 55e minute lorsque le jeune ailier gauche a délivré les Gunners d’une reprise du droit dans la surface, suite à un dégagement manqué par un adversaire. Une ouverture du score flatteuse pour les locaux, qui étaient sérieusement bousculés. Durant la première période, l’équipe de Mikel Arteta a même concédé une douzaine d’opportunités après avoir totalement abandonné le ballon à son adversaire.

Leeds a tout bien fait dans cette rencontre, sauf se montrer réaliste aux avant-postes. Le leader de la Championship ont manqué d’efficacité aux avant-postes, malgré un onze résolument offensif. Marcelo Bielsa avait beau multiplier les consignes devant son banc, rien n’y fut. Damian Martinez, le dernier rempart d’Arsenal, est resté imbattable. Grâce à lui, mais aussi aux efforts de toute l’équipe, Arteta célèbre son deuxième succès consécutif avec Arsenal. Et pour celui-ci, il peut allumer un cierge.