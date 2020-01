16es de la Cup - Les gros bras épargnés

Les principaux cadors de la Premier League se sont évités à l’occasion du tirage des 16es de la Cup.

Comme en , le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe d’ a eu lieu ce lundi soir. Les principales équipes de l’élite sont toutes encore en course, mais elles ont pu toutes s’éviter à l’occasion de ce tour. , le tenant, défiera , tandis que Man United, s’il bat , se rendra à . jouera à , et voyagera à Hull. Enfin, se mesurera au vainqueur de l’opposition entre Bristol City et Shrewsbury.

16e de finale de la

Watford/Tranmere v Wolves/

Hull City v Chelsea

v Middlesbrough/

QPR v Sheffield Wednesday

Bournemouth v Arsenal/Leeds

Northampton Town v Derby County

Brentford v Leicester

Millwall v Sheffield United

Reading/Blackpool v Cardiff/Carlisle

v West Brom

v Norwich

Bristol Rovers/Coventry City v Birmingham

Manchester City v Fulham

Rochdale/ v Oxford United

Portsmouth v Barnsley

Bristol City/Shrewsbury v Liverpool