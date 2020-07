Arsenal - Le club doit se séparer d'Ozil pour protéger les jeunes, selon Keown

L'ancienne légende des Gunners estime que l'Allemand ne montre pas le bon exemple à suivre et qu'Arsenal serait bien inspiré de s'en séparer cet été.

Après avoir été exclu des plans d'Unai Emery au cours de la première moitié de la saison 2019-2020, Ozil avait fait son retour dans le onze de départ d' lorsque Mikel Arteta avait pris la succession de l'ancien entraîneur du au mois de décembre dernier.

Le milieu de terrain allemand avait alors montré des éclairs de sa meilleure forme alors qu'Arsenal retrouvait des couleurs, mais l'épidémie de coronavirus a perturbé sa progression. La a été suspendue pendant trois mois, et les matches ont été joués à huis clos depuis la reprise, le 17 juin.

"L'éthique de travail vient en premier​"

Depuis, Ozil n'a pas disputé une seule minute de jeu depuis le redémarrage, Arteta suggérant publiquement que le niveau de forme physique du milieu offensif de 31 ans est tombé en dessous de la norme requise. Et compte tenu de son salaire conséquent et du fait qu'il ait manqué les sept derniers matches des Gunners, des questions sont à nouveau posées sur son avenir à l'Emirates Stadium. Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, Keown s'attend à ce qu'Arsenal réduise ses pertes et montre l'exemple, afin que les plus jeunes joueurs du club ne soient pas tentés de suivre le même exemple que celui donné par l'Allemand.





Lorsqu'on lui a demandé si Ozil avait encore un avenir à Arsenal, l'ancien défenseur des Gunners a déclaré au Stadium Astro : "Non, je ne pense pa. Et je pense vraiment que cet été maintenant, il s'agit de protéger la prochaine génération. Je pense que c'est vraiment dommage, car il avait un talent magnifique, mais si vous n'êtes pas prêt à travailler dur pour l'équipe, alors vous ne pouvez pas jouer dans le nouvel Arsenal pour le moment", a-t-il déclaré.

"L'éthique de travail vient en premier et ensuite tout le reste est un bonus, vous jouez à partir de là. De toute évidence, il n'en fait pas assez sur le terrain d'entraînement. Les gens vont dans les zones de confort qu’ils le veuillent ou non, ils ne le voient pas souvent. Mais, vous savez, cela a dû jouer un rôle. Il est millionnaire chaque mois, après impôts. Mon attitude à cet égard est que chaque joueur devrait obtenir le meilleur contrat possible, et s’il joue, il le mérite", a ensuite ajouté Keown.