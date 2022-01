Arsenal : Jack Wilshere raconte sa longue dépression

Il a créé le buzz au début de l’année. Il aurait très certainement aimé s’en passer. Mais Jack Wilshere n’a pas eu d’autres choix. En quête de retrouver un club, le milieu de terrain anglais s’est lancé dans un CV audiovisuel qui faisait presque de la peine à voir.

Ancien grand espoir du football anglais, Wilshere n’a pas réussi à valider toutes ces promesses malgré un beau début de carrière à Arsenal. Mais, une accumulation de blessures et une hygiène de vie qui laisse à désir ont eu raison de sa trajectoire en pente ascendante chez les Gunners.

Sans club depuis août 2021 et une dernière pige à Bournemouth, Wilshere est toujours en attente d’un nouveau défi et s’entraîne actuellement avec les jeunes d’Arsenal.

"Suis-je toujours assez bon pour évoluer en Premier League ? Oui. Je suis convaincu que je pourrais gérer le côté physique et avoir une influence (dans le jeu), a-t-il confié au Daily Mail. Cela m'a convaincu que ma carrière de joueur n'est pas terminée. [...] Je ne m'entraînerais pas encore avec l'équipe première (d'Arsenal) si je réduisais le niveau ou si je ne pouvais pas suivre."

Wilshere a pensé à arrêter

A seulement 30 ans, Jack Wilshere est déjà tombé dans les oubliettes des recruteurs, freinés en grandes parties par les blessures à répétition de l’ancien international anglais.

Ce dernier en est conscient mais estime avoir pris du plomb dans la tête. Il faut dire que depuis huit mois, Wilshere est tombé dans une dépression qui aurait pu le pousser à dire stop une bonne fois pour toute.

"C'était pire l'année dernière. Je me retrouverais sur un terrain de golf à 15 heures, sans même vérifier les scores. Ça avait été toute ma vie et soudain j'étais dans un monde différent. J'étais dans le déni. J'ai fait une interview télévisée en août et on m'a parlé de trouver un club. J'ai dit: "Ouais, j'espère avoir quelque chose la semaine prochaine". Ça n'a cessé de durer et j'ai sombré… Je ne veux pas utiliser le mot "dépression". Il y a beaucoup de gens dans des positions pires. Mais j'avais des pensées dépressives et négatives. Je restais au lit jusqu'à midi, ne dormant même pas, me disputant juste avec moi-même. À quoi bon s'entraîner ? Pour qui je fais ça ? J'étais perdu."

Ayant repris ses esprits, après avoir tenté de passer ses diplômes d’entraîneur, Jack Wilshere n’est pas prêt de raccrocher les crampons. Il souhaite désormais avant tout reprendre du plaisir sur un terrain. Tout ce qu’on lui souhaite…