Mercato - Edinson Cavani sort du silence et drague Benfica

Libre de tout contrat depuis son départ du PSG, Edinson Cavani s'est envolé pour l'Europe, dimanche soir. Il devrait s'engager au Benfica Lisbonne.

L’avenir d’Edinson Cavani, l’ancien attaquant du PSG, semble s’écrire du côté de Lisbonne. Selon le quotidien espagnol AS, son arrivée chez les Portugais devrait être effective dans les prochaines heures. Un contrat de trois ans l’attend du côté de l’Estadio de la Luz. Cavani (33 ans) est libre de tout engagement depuis la fin du mois de juin dernier et l’expiration de son bail avec le club dont il est le meilleur buteur de l’histoire. Cela a laissé le champ libre à , et qui est donc en passe de parvenir à ses fins.

"Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heureux"

Si son transfert n'a pas encore été officialisé, El Matador était présent hier soir à l'aéroport de Montevideo. L'occasion pour lui de sortir de son silence et de répondre à plusieurs questions de journalistes locaux. L'ancien du Napoli a confirmé qu'il se trouve bien en discussions avec les Aigles en vue d'un transfert.

"Il y a eu des rencontres avec Benfica et d'autres clubs. Mais rien n'est encore défini, donc je ne peux pas dire qu'il y a un accord de trouvé. Quand tout sera confirmé avec une équipe, les gens sauront. Benfica est une grande équipe, qui est tout le temps compétitive et importante. Beaucoup de bons joueurs sont passés par là. Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heureux", a d'abord déclaré Edinson Cavani, dans des propos qui laissent assez peu de doutes sur l'avancée du dossier.



Cavani, symbole des nouvelles ambitions de Benfica

Plus d'équipes

"Si l’entraîneur m’appelle, je serais content de lui parler. Nous parlerions de football, pas de contrat ou quoi. Pour le moment, je suis tranquille. Nous verrons. Je m’envole pour l’Europe aujourd’hui et on verra pour cette nouvelle étape dans ma vie", a-t-il ajouté. Suite aux déclarations du principal intéressé, qui viennent s'ajouter au fait que celui-ci prenne la direction de l'Europe, il y a fort à parier que seuls quelques détails restent à régler avant sa signature, laquelle constituerait un très beau coup pour le Benfica.