OFFICIEL : Willian signe à Arsenal

Le joueur de 32 ans a quitté Chelsea cette semaine après l'expiration de son contrat, mais restera à Londres après avoir signé chez les Gunners.

a confirmé la signature de Willian pour un contrat de trois ans. L'ailier brésilien a quitté plus tôt cette semaine après l'expiration de son contrat avec l'équipe de Stamford Bridge. Le joueur de 32 ans restera à Londres, cependant, après avoir conclu un accord avec l'équipe de Mikel Arteta.

"Je pense que c'est un joueur qui peut vraiment faire une différence pour nous", a déclaré l'entraîneur lors de la confirmation de l'arrivée de Willian. "Nous le surveillons depuis quelques mois, nous avions une intention claire de renforcer le milieu offensif et les postes d'ailier et c'est un joueur qui nous donne beaucoup de polyvalence, il peut jouer dans trois ou quatre positions différentes. Il a l'expérience dans le monde du football, mais il a toujours l'ambition de venir ici et de contribuer à amener le club là où il doit être. J'ai été vraiment impressionné par toutes les discussions que j'ai eues avec lui et à quel point il voulait viens."

Edu, directeur technique d'Arsenal, a ajouté : "Je le connais très bien, depuis longtemps parce que nous travaillons ensemble pour l'équipe nationale brésilienne et bien sûr je le suivais parce qu'il jouait pour un autre club. Il a beaucoup d'attributs fantastiques en tant que personne, en tant que joueur de football bien sûr, sa personnalité. Je suis sûr à 100% que tout le monde dans le vestiaire, les fans, moi et Mikel apprécierons d'avoir Willian à nos côtés".

Willian a passé sept ans à Chelsea après avoir rejoint Anzhi Makhachkala en 2013 et a ensuite fait 339 apparitions pour l'équipe de , marquant 63 buts et enregistrant 56 passes décisives. Il a joué 47 fois toutes compétitions confondues cette saison pour l'équipe de Frank Lampard, marquant 11 fois. Il a remporté deux titres de Premier League et remporté la , la et la pendant son séjour chez les Bleus. L'ancienne star du Shakhtar a écrit une lettre ouverte aux fans de Chelsea pour les remercier de leur soutien tout au long de son séjour avec l'équipe.