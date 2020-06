Arsenal, Guendouzi sur le départ ?

Le milieu de terrain des Gunners, qui s'est manifesté avec une prise de bec avec Neal Maupay face à Brighton, pourrait être poussé vers la sortie.

Matteo Guendouzi s'est illustré lors de la défaite d' contre , samedi dernier, mais pas de la meilleure des façons. En effet, plus que par sa performance sportive, le milieu de terrain français a fait parler de lui pour son attitude envers Neal Maupay, après la blessure de Bernd Leno, et les joueurs de Brighton durant la rencontre. Au lendemain de ce match, l'ancien joueur de Lorient a d'ailleurs été épinglé dans les colonnes du Daily Mail avec la révélation anonyme d'un adversaire.

"Il (Guendouzi) disait aux joueurs de Brighton qu'ils étaient des salop... Il disait que lui (Guendouzi) et ses coéquipiers gagnaient tellement plus qu'eux (les joueurs de Brighton) ne gagneraient jamais dans leur vie. Il a déjà fait ça dans d'autres matchs. Arsenal est un club décent et déteste ce genre de comportement", a révélé un joueur de Brighton. Ce mercredi, le Daily Mail en rajoute une nouvelle couche sur le cas Matteo Guendouzi.

Selon les informations du média anglais, le milieu de terrain français ne serait plus en odeur de sainteté du côté d'Arsenal. Mikel Arteta serait ouvert à un départ de l'ancien joueur de Lorient. Le technicien espagnol n'aurait pas apprécié l'attitude de Matteo Guendouzi face à Brighton, mais également durant des séances d'entraînement où le joueur de 21 ans effectuait des pitreries et des danses derrière son dos alors qu'il expliquait des consignes sérieuses.

Arteta : "Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain"

Une affaire qui a déjà un précédent. En effet, pendant le stage hivernal des Gunners à Dubaï, Matteo Guendouzi et Mikel Arteta avaient déjà eu un accrochage. Le Français avait ensuite été écarté face à : "La raison ? Les joueurs qui, à mon avis, s’entraînent le mieux, se comportent le mieux et sont le plus appliqués à faire sur le terrain ce que nous demandons, sont les joueurs sélectionnés", avait justifié Mikel Arteta.

Cette fois-ci, malgré les rumeurs de départ de Matteo Guendouzi, Mikel Arteta a préféré défendre son joueur en conférence de presse, bottant en touche sur les évènements face à Brighton : "Mon job consiste à m'assurer que nous nous comportons tous de manière correcte par respect pour le maillot que nous portons. Il est évident que ce qui se passe sur le terrain - j'ai joué pendant 17 ans - reste sur le terrain. Parce que vous pouvez très facilement modeler et changer les mots et le contexte et vous ne devriez pas le faire. Mais c'est sûr que nous montrons de la frustration, et d'une certaine manière, j'aime bien cela parce que ça signifie que nous n'aimons pas perdre et que nous n'acceptons aucune défaite. Mais je préfère ces réactions avant les matches, plutôt qu'après".

Si l'Espagnol a fait front derrière son milieu de terrain pour cette fois, cela n'assure pas pour autant l'avenir du Français de 21 ans du côté de l'Emirates Stadium. Toujours selon le Daily Mail, en privé, Mikel Arteta, aurait indiqué ne pas être très impressionné par les performances du joueur et son niveau, alors que ce dernier a perdu sa place de titulaire durant la saison. Un départ de Matteo Guendouzi n'est pas à écarter lors du prochain mercato estival.