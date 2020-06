Arsenal, Arteta fâché tout rouge contre ses joueurs

Le boss d'Arsenal, Mikel Arteta, a critiqué les Gunners après une défaite "inacceptable" 2-1 contre Brighton en Premier League samedi.

Les visiteurs ont d'abord mené au score grâce à une sublime frappe de Nicolas Pépé, mais ont chuté face à des réalisations de Lewis Dunk et Neal Maupay, alors que le gardien des Gunners Bernd Leno est sorti sur civière.

Juventus, la demande de Cristiano Ronaldo à Maurizio Sarri

"a jeté le match", a regretté Mikel Arteta en conférence de presse, lui qui se dit "très frustré".

Plus d'équipes

"C'est inacceptable cette façon dont nous avons perdu le match. Je sais que nous avons une équipe jeune, mais nous avons quand même jeté le match", a-t-il indiqué.

L'article continue ci-dessous

"Nous aurions dû tuer la rencontre plus tôt". Arteta a ensuite analysé la prestation de ses hommes, avec une pointe d'amertume. "Je pense que les joueurs qui sont entrés en jeu aujourd'hui se sont très bien débrouillés, nous avons fait plus qu'assez pour gagner le match confortablement, mais une fois de plus, nous repartons avec zéro point. "

"Je pense que c'était très différent du match contre . Lorsque vous donnez des buts comme nous l'avons fait dans celui-ci, vous en souffrez.", a ajouté l'Espagnol en référence à la performance catastrophique de David Luiz face aux Citizens il y a quelques jours.