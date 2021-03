Arsenal, Guendouzi : "Cet été sera une échéance déterminante"

Le milieu de terrain français a évoqué son avenir à Arsenal et est enthousiaste avant l'Euro Espoirs.

Pas dans les plans de Mikel Arteta en raison de sa relation houleuse avec l'Espagnol, Mattéo Guendouzi a trouvé une porte de sortie cet été en rejoignant le Hertha Berlin en prêt. Le milieu de terrain français s'épanouit en Bundesliga et a joué dix-neuf matches de championnat pour deux buts marqués. Mais en toute logique, l'international espoirs français ne restera pas en Allemagne la saison prochaine étant donné que le prêt du Hertha Berlin est sans option d'achat.

Par conséquent, sauf accord entre le club allemand et Arsenal en fin de saison pour prolonger le prêt ou céder définitivement le milieu de terrain, Mattéo Guendouzi retournera chez les Gunners cet été. Reste à savoir s'il y retournera pour repartir dans la foulée, où s'il entrera désormais dans les plans de Mikel Arteta et aura sa chance. Dans une interview accordée à France Football, Mattéo Guendouzi a admis que le livre n'était pas fermé avec Arsenal.

"Non, pas du tout. Là, je suis concentré sur ma saison au Hertha Berlin. Ensuite, on fera un point avec mon entourage et les personnes du club pour se poser et discuter de l'avenir. Je suis encore un joueur d'Arsenal. Cet été sera une échéance déterminante (...) Mes débuts à Arsenal, c'était un incroyable step (sic !) entre Lorient et Arsenal. Arriver dans un grand vestiaire, avec de très grands joueurs, un très grand club, énormément de fans et un énorme coach, au début, c'était impressionnant", a expliqué le Français.

"Si je n'avais pas eu ce caractère, je n'aurais jamais joué autant de matches à Arsenal"

"Quand j'ai signé mon contrat, je me suis dit : "Ah ouais, c'est vraiment quelque chose de différent. Je suis là, il faut que je montre que je n'ai pas peur. Ç'a très bien fonctionné. Je me suis installé directement comme titulaire. Ç'a pu surprendre. C'est là que le caractère a joué. Il y a d'énormes joueurs qui sont arrivés tôt en Angleterre et qui n'ont pas réussi. Encore plus dans un très grand club. Si je n'avais pas eu ce caractère, je n'aurais jamais joué autant de matches à Arsenal", a ajouté le milieu de terrain du Hertha Berlin.

Mattéo Guendouzi a tordu le cou à sa réputation de joueur ingérable : "Je ne suis pas un méchant garçon, bien au contraire. Si tu veux réussir, il faut avoir un très bon caractère, mais aussi cette personnalité à vouloir toujours être le meilleur, toujours vouloir gagner, progresser. Ça va te différencier. Il y a beaucoup de très bons joueurs. Des excellents n'ont pas réussi à devenir pro et, pour ces cas-là, la mentalité a une très grande part de responsabilité. Mon caractère et ma personnalité m'ont permis de faire de très belles choses. Ça m'aidera encore à aller au plus haut niveau".

Enfin, le milieu de terrain n'a pas caché son excitation avant l'Euro Espoirs : "J'ai beaucoup d'expérience avec cette sélection Espoirs (17 matches). J'ai un coach qui me donne des responsabilités, beaucoup de confiance. Je suis vraiment très heureux d'être avec cette équipe. On va faire quelque chose de très grand, j'en ai l'intime conviction ! Je ne vais pas pratiquer de langue de bois et dire que ce serait super bien d'arriver en demies à cet Euro. Non. Avec cette sélection, on y va pour gagner. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très grand, et qu'on va faire quelque chose de très grand".