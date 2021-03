Arsenal, Martin Odegaard "se sent chez lui depuis le premier jour" chez les Gunners

Buteur pour la première fois depuis son arrivée à Arsenal, Martin Odegaard a grandement participé à la victoire des Gunners en Ligue Europa.

Martin Odegaard a exprimé sa joie après avoir débloquer son compteur but avec Arsenal jeudi soir en Ligue Europa, insistant sur le fait qu'il "se sentait chez lui depuis le premier jour" de son prêt à l'Emirates Stadium.

Les Gunners ont battu l'Olympiacos 3-1 lors du match aller de leur huitième de finale de la Ligue Europa. Si Odegaard a ouvert le score, Gabriel et Mohamed Elneny ont répondu à El-Arabi et on accentué la marque pour l’équipe de Mikel Arteta, qui a pris une bonne option pour la qualification.

La superbe frappe d'Odegaard en première mi-temps a couronné une impressionnante prestation globale du joueur prêté du Real Madrid, qui dit s'être parfaitement installé dans la vie londonienne et à Arsenal en raison de l'esprit d'équipe sain dans le vestiaire.

"C'est une grande victoire pour nous, un excellent résultat avec trois buts à l'extérieur et gagner dans cette compétition est toujours bon", a déclaré Odegaard à BT Sport.

"La mentalité dans cette équipe est géniale. Très satisfaits de tout. Nous avons montré l’esprit de l’équipe et la façon dont nous nous soutenons mutuellement. Si un joueur fait une erreur, nous réagissons. C’est de cela qu’il s’agit, d’être une équipe. Lorsqu'un joueur fait une erreur, vous devez riposter en équipe.

"Je voulais marquer ce premier but avec le club, heureusement, j'ai eu une bonne opportunité et ça a marché. Je me sens chez moi depuis le premier jour, je suis heureux d'être ici et je me sens bien."

"Ce n'est que la mi-temps de cette double confrontation. Nous devons continuer. Nous avons un gros match samedi et nous devons ensuite être prêts pour jeudi prochain."

"C'est très important, nous ne sommes pas là où nous voulons être en championnat, donc c'est très important pour nous et c'est une chance d'obtenir de pouvoir obtenir une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine en cas de succès final."

Arsenal avait été éliminé de la Ligue Europa par l'Olympiacos la saison dernière, mais a pris sa revanche face à la formation grecque grâce à une belle partition collective au stade Karaiskaki, jeudi soir.