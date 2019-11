Arsenal, Emery botte en touche pour son avenir

L'entraîneur d'Arsenal n'a pas voulu parler de son futur après la défaite contre Francfort en Ligue Europa ce jeudi soir.

Les temps sont durs pour Unai Emery à . Sept matches sans la moindre victoire toutes compétitions confondues pour les Gunners suite à la défaite contre Francfort ce jeudi en . Peut-être la défaite de trop pour le technicien espagnol. Plus les heures passent, plus l'aventure d'Unai Emery sur le banc de l'Emirates Stadium semble proche de son terme. L'Espagnol ne fait plus l'unanimité et est désormais sur un siège éjectable.

Le moindre faux pas supplémentaire pourrait conduire Unai Emery à sa chute. Et les médias anglais en sont bien conscients. Selon les informations de Sky Sports, Unai Emery serait en grand danger et pourrait rapidement perdre sa place d'entraîneur. Il semble toutefois peu probable de le voir démis de ses fonctions avant le déplacement à Norwich ce week-end en . Sûrement le match de la dernière chance.

"Terminer premier du groupe"

L'article continue ci-dessous

En conférence de presse, ce jeudi soir, après la défaite face à Francfort, qui plus est à domicile, Unai Emery a été interrogé sur son avenir, mais l'Espagnol a préféré botter en touche : "Mon futur ? Je pense au prochain match. Ce soir n'était pas notre moment, mais nous avons gagné beaucoup de matches pour être en tête du groupe. Notre objectif est de battre le et de terminer premier en Ligue Europa".

L'Espagnol est revenu sur la physionomie du match face à Francfort : "Nous voulons faire cela pour renforcer notre confiance et nous connecter avec nos supporters. Nous devons gagner et nous avons perdu une très bonne occasion. Nous n'avons pas fait assez pour gagner ce match. Nous avons perdu notre contrôle du match pendant 15 minutes en deuxième mi-temps et ils ont marqué deux buts.

"Ensuite, nous avons eu des blessures et la sortie de Shkodran Mustafi a empêché de faire des changements tactiques. Nous étions meilleurs en première période. mais dans ces 15 ou 20 minutes, nous avons perdu le contrôle", a conclu Unai Emery. Pas sûr que ces explications suffisent à contenter les supporters qui ont, pour une partie, déjà manifesté leur souhait de tourner la page Unai Emery de passer à un nouveau chapitre.