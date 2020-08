Arsenal - Pas convoqué pour la finale, Ozil autorisé à se rendre en Turquie

La star d' Mesut Ozil n'est pas disponible pour la finale de la de samedi contre , après un voyage en cette semaine. Selon nos informations, l'Allemand a été autorisé à se rendre en Turquie après avoir été informé qu'il ne ferait pas partie de l'équipe de Mikel Arteta pour le match de Wembley.

Le joueur de 31 ans a passé les derniers jours à l'étranger, et avec seulement 10 membres du club non joueurs autorisés à assister à la finale, les Gunners ont approuvé son absence.

Ozil n'a pas disputé une seule minute pour Arsenal depuis la reprise du football anglais en juin, et les spéculations sur son avenir au club font rage maintenant que le mercato est ouvert.

