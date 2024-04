Arsenal - Chelsea : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Arsenal et Chelsea sont au duel, ce mardi soir, pour le match en retard de la 29e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

Reportés quelques semaines plus tôt, les matchs en retard de la 29e journée de la Premier League anglais ont lieu à partir de ce soir du mardi 23 avril 2024. En effet, les Gunners d’Arsenal et les Blues de Chelsea lancent les hostilités pour cette échéance de la compétition. L’Emirates Stadium servira de cadre à ce derby londonien.

Arsenal pour rester en vie dans la course au titre

C’est un des matchs très importants pour les Gunners, qui sont en lutte féroce avec les Reds de Liverpool et Manchester City pour la course au titre de champion d’Angleterre. Mais les hommes de Mikel Arteta viennent dans ce choc en mauvaise forme au vu de leurs dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Gunners n’ont remporté qu’une seule victoire lors de leurs quatre dernières rencontres, notamment deux défaites et un match nul. Actuel leader de la Premier League avec 74 points à égalité de Liverpool (2e), Arsenal veut impérativement gagner face aux Blues en forme ces dernières semaines, pour continuer de rêver d’un probable quatorzième titre en Premier League.

De l’autre côté, les hommes de Mauricio Pochettino, qui ont déjà perdu tout espoir de remporter un septième titre en Premier League, veulent quand même se réserver une place en Europe. En effet, Chelsea (9e, 47 points) envisage de surprendre les Gunners pour se rapprocher du Top 6 du championnat anglais. Les Blues sont très en confiance en raison de leurs dernières sorties très rassurantes. Les partenaires de Cole Palmer n’ont plus perdu en championnat depuis neuf rencontres et une défaite face à Wolverhampton le 4 février 2024. En cas de victoire contre Arsenal, Chelsea va détrôner Manchester United (7e, 50 points, -1).

Horaire et lieu de match

Arsenal – Chelsea

29e journée/Premier League (match en retard)

Lieu : Emirates Stadium

A 21 heures française

Les compos probables du match Arsenal – Chelsea

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Kiwior - Ödegaard, Rice, Jorginho- Saka, Jesus, Martinelli

Chelsea : Petrovic - Disasi, T. Silva, Chalobah, Cucurella - Caicedo, E. Fernandez, Gallagher - Sterling, Jackson, Madueke

Sur quelle chaîne suivre le match Arsenal - Chelsea

La rencontre entre Arsenal et Chelsea sera à suivre ce mardi 23 avril 2024 à partir de 21 heures sur Canal + Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.