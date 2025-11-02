Arsenal champion de Premier League ? "Je ne vois aucune faiblesse"

Il affirme ne voir aucune faiblesse dans l'équipe de Mikel Arteta après la victoire des Gunners à Burnley, qui a conforté leur avance en tête du classement. Leur neuvième victoire consécutive et leur septième match sans encaisser de but toutes compétitions confondues n'ont fait que renforcer la conviction de nombreux observateurs qu'il s'agit de la meilleure chance qu'Arsenal ait eue de remporter le titre.

Arsenal favori pour la Premier League après la victoire à Burnley qui confirme son excellent début de saison.

Arsenal compte désormais sept points d'avance grâce aux buts de Viktor Gyokeres et Declan Rice, synonymes de victoire à Turf Moor. La défense toujours aussi impénétrable des Gunners reste un élément clé de leur succès. Ils ont égalé un record du club en termes de matchs consécutifs sans encaisser de but et sont bien partis pour battre le record impressionnant de Chelsea, qui n'avait concédé que 15 buts en 2004/05.

Meilleur buteur de l'histoire de la Premier League, Alan Shearer a salué la force des Gunners sur tout le terrain et a affirmé ne voir aucune faiblesse dans l'équipe d'Arteta, qui domine les coups de pied arrêtés tout en offrant « bien plus que cela » dans sa performance globale.

« Je ne vois aucune faiblesse », a déclaré l'ancien attaquant de Newcastle, Alan Shearer, à BBC Sport.

« Ils ont encore marqué sur coup de pied arrêté, mais leur performance est bien plus riche que cela. J'aime la façon dont ils utilisent Calafiori et Timber en position avancée pour créer des supériorités numériques et obtenir des coups de pied arrêtés. »

Shearer n'était pas le seul consultant à faire l'éloge des Gunners après ce résultat. L'ancien défenseur de Manchester City, Nedum Onouha, a notamment souligné leur tendance passée à un jeu trop « mou » que l'équipe d'Arteta a su dépasser et éliminer.

« Quand j'ai commencé à commenter les matchs en 2021, le principal défaut d'Arsenal était leur manque de combativité ; on pouvait presque les dominer physiquement », a déclaré Onouha.

« Maintenant, regardez leur jeu. S'il faut se battre, il se battra. S'il faut un beau match, il le sera.

Personne n'aime être considéré comme favori à ce stade de la saison. La pression est énorme. Arsenal a terminé deuxième trois années de suite, alors pourquoi ne pas croire en la première place ?

« Leur effectif est tellement fourni que si un joueur sort, le suivant prend immédiatement sa place », a ajouté Onouha. « Finalement, c'est pour cela qu'ils sont considérés comme favoris : ils sont en excellente position. »

Gary Neville, ancien latéral de Manchester United et consultant pour Sky Sports, a ajouté : « Arsenal est une équipe fiable, on peut leur faire confiance. Ce titre est à vous, Arsenal. Je n’en ai jamais été aussi sûr auparavant, c’est encore le début de la saison, mais il l’est vraiment.

Ce n’est pas de l’excès de confiance, ni de la pression inutile. Arsenal doit le ressentir lui-même. C’est le moment pour Arsenal de renouer avec le titre. L’opportunité est là ; ils doivent la saisir. »