Arsenal : Aubameyang et Lacazette, la tuile !

Arsenal a confirmé que Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette font partie de quatre cas positifs de Covid-19 au sein du club.

Les deux hommes ont raté la défaite 1-0 d'Arsenal à Brentford le 13 août en raison d'une maladie non précisée à l'époque, idem pour le gardien remplaçant Alex Runarsson.

Les Gunners ont maintenant révélé que les trois joueurs ont été touchés par le coronavirus, mais Aubameyang sera disponible pour le prochain match contre Chelsea dimanche après avoir publié un test négatif lors de la dernière série de contrôles médicaux du club.

Arsenal a publié une déclaration officielle faisant le point sur l'état de l'attaquant gabonais.

"Aubameyang a été testé positif pour le Covid-19 et n'était pas disponible pour le match de vendredi dernier à Brentford. Il est désormais négatif aux tests Covid-19, va bien et suit tous les protocoles de retour au jeu. Il reprendra l'entraînement et sera évalué avant le match de dimanche."

L'article continue ci-dessous

Cependant, Lacazette et Runnarson ne seront pas en mesure de revenir à temps pour l'équipe du nord de Londres lorsqu'ils rencontreront Chelsea à l'Emirates Stadium, et Willian est également incertain après être devenu leur quatrième joueur à contracter Covid-19 au cours des dernières semaines.

"Alex a été testé positif pour le Covid-19 et n'était pas disponible pour le match de vendredi dernier à Brentford. Il est toujours en convalescence et ne sera pas disponible pour le match de dimanche", ajoute le communiqué du club.

"Willian a également été testé positif pour le Covid-19 et adhère aux protocoles. Sa santé et sa forme physique seront surveillées et évaluées avant le match de dimanche. Dans le cadre du protocole de la Premier League, tous les membres de notre équipe première et du personnel de soutien continuent d'être régulièrement testés pour le COVID-19. »