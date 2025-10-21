Arsenal - Atlético Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Alors qu'Arsenal se prépare à affronter l'Atletico Madrid, les fans ont plusieurs possibilités pour suivre le match en direct. Les passionnés de paris, quant à eux, peuvent envisager d'utiliser un code promo Parions Sport pour maximiser leurs opportunités de pari pendant ce match saisissant.

La Ligue des Champions revient sur les écrans cette semaine. Trois semaines après la dernière journée, la compétition reine des clubs européens aborde à présent son troisième chapitre de la saison. Une nouvelle journée qui va encore gâter les férus du football avec des chocs sommet de l’Europe. L’un d’eux oppose notamment les Gunners d’Arsenal à l’Atlético Madrid, ce mardi.

Arsenal, une machine bien huilée sous Arteta

Cinquième de cette poule unique, Arsenal (6 pts) poursuit un début de campagne européen sans fausse note. Les hommes de Mikel Arteta ont remporté leurs deux premières rencontres sans encaisser le moindre but : d’abord sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (0-2), puis face à l’Olympiakos (2-0). Solides et disciplinés, les Gunners confirment leur bonne dynamique, n’ayant connu qu’un seul revers depuis le début de la saison, concédé à Anfield contre Liverpool (1-0) lors de la troisième journée de Premier League. Depuis, le club londonien a repris sa marche en avant, enchaînant cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues.

Le week-end dernier, Arsenal s’est imposé sur la pelouse de Fulham (0-1), validant un cinquième triomphe d’affilée après ses victoires face à Port Vale en EFL Cup (0-2), Newcastle (1-2), l’Olympiakos en Ligue des champions et West Ham à l’Emirates (2-0) avant la trêve. Un enchaînement remarquable qui confirme la solidité de l’effectif et la cohérence tactique insufflée par Mikel Arteta.

Getty Images

L’Atlético Madrid relance la machine

En face, l’Atlético Madrid (3 pts) connaît une trajectoire plus contrastée. Dixième de la phase de ligue, le club de Diego Simeone a connu un démarrage difficile, notamment avec une défaite frustrante à Liverpool lors de la première journée de C1 (3-2). Mais depuis un succès fondateur contre le Rayo Vallecano en Liga, arraché grâce à un triplé de Julián Álvarez (3-2), les Colchoneros ont trouvé leur rythme de croisière.

Les Madrilènes ont ensuite infligé une véritable correction à l’Eintracht Francfort (5-1) en Ligue des champions avant d’écraser le Real Madrid dans un derby spectaculaire (5-2). Le week-end dernier, ils ont confirmé leur montée en puissance en s’imposant face à Osasuna au Metropolitano (1-0), portant leur série à six rencontres sans défaite toutes compétitions confondues (quatre victoires, deux nuls). Désormais quatrièmes de Liga, les Colchoneros semblent prêts à retrouver leur niveau de compétitivité habituel, à l’approche d’un duel décisif face aux Gunners.

CI-dessous, tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Arsenal - Atletico Madrid ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France Canal+ Sport, MyCanal 🇪🇸 Espagne M+ Liga de Campeones 🌍 MENA BeIN Sports MENA 3, BeIN Connect, TOD 🇵🇹🇩🇪 Portugal, Allemagne DAZN (streaming) 🇮🇹 Italie Sky Sport 254 Italia 🇬🇧 Royaume-Uni Prime Video 🇧🇦 Balkans Arena Premium 1 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport

🌍 Vous êtes en déplacement ou dans une région non couverte ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme de diffusion comme si vous étiez en France, au Royaume-Uni ou ailleurs. Par exemple, connectez-vous à un serveur en France pour regarder Arsenal – Atlético sur Canal+ Sport ou MyCanal, ou à un serveur britannique pour accéder à Prime Video. DAZN, BeIN Sports, Sky ou Ziggo sont également accessibles via VPN. 🔄

Horaire et lieu du match Arsenal vs Atletico Madrid

Ligue des Champions - Ligue des Champions Emirates Stadium

Le match se jouera au Emirates Stadium mardi, avec un coup d'envoi à 15h ET pour les fans aux États-Unis.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe d'Arsenal

L’Arsenal de Mikel Arteta aborde son prochain rendez-vous européen sans nouveau pépin physique après son déplacement à Fulham. En revanche, Piero Hincapié reste incertain : le défenseur équatorien, gêné aux adducteurs, a repris l’entraînement collectif la semaine dernière mais pourrait encore être ménagé.

Les absences se prolongent pour Noni Madueke, Martin Ødegaard, Kai Havertz et Gabriel Jesus, tous blessés au genou. Par ailleurs, Martin Zubimendi et Declan Rice risquent une suspension pour le match suivant face au Slavia Prague en cas d’avertissement, mais Arteta ne devrait pas en tenir compte dans sa composition.

Grâce à la profondeur de son effectif, l’entraîneur espagnol pourrait tout de même procéder à quelques ajustements, offrant ainsi du temps de jeu à Ben White, Myles Lewis-Skelly ou encore Gabriel Martinelli, tous en quête de titularisation.

Infos de l'équipe de l'Atletico Madrid

L’Atlético de Madrid aborde son déplacement européen avec un effectif presque au complet, malgré une récente alerte. Sorti avant la mi-temps face à Osasuna après un coup à la tête, Nico Gonzalez a passé avec succès les examens liés à une commotion cérébrale et figure dans le groupe, même si sa titularisation reste improbable.

Ce week-end, Giuliano Simeone avait pris le relais de Gonzalez, mais Thiago Almada, Javi Galán, Matteo Ruggeri ou encore Conor Gallagher pourraient également être alignés sur le flanc gauche.

L’unique incertitude concerne Johnny Cardoso, touché à la cheville, tandis que Clément Lenglet effectue son retour après sa suspension en Liga. Un renfort d’expérience bienvenu pour Diego Simeone, désireux de consolider son secteur défensif avant ce choc européen.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement