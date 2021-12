Arsenal : Arteta se défend d'être trop sévère avec Aubameyang

Mikel Arteta insiste sur le fait qu'il ne dirige pas Arsenal comme un dictateur, mais demande simplement "le respect et l'engagement" de ses joueurs après avoir écarté Pierre-Emerick Aubameyang du groupe. Ce dernier s'est vu retirer le brassard de capitaine d'Arsenal ce mois-ci et n'a pas participé aux quatre derniers matches de l'équipe en raison d'un problème disciplinaire.

Le manager des Gunners, Arteta, dit qu'il attend le même niveau d'engagement de la part de tous ses joueurs, insistant sur le fait qu'il n'est pas trop dur avec l'attaquant. "Je n'établis pas mon autorité en étant dictatorial ou impitoyable", a déclaré Arteta aux journalistes. "Je ne demande qu'une chose : le respect et l'engagement. À ce niveau, si je n'obtiens pas cela, je ferai mes valises et j'irai ailleurs parce que c'est le minimum que je puisse demander".

"Pour réussir, il faut être passionné par quelque chose"

"Je vais attendre cela de tous ceux qui travaillent pour le club. Tout d'abord de moi-même, et le jour où je ne le ferai pas, je passerai la porte et j'irai faire autre chose. C'est aussi clair que cela. Pour réussir, il faut être passionné par quelque chose et vouloir représenter un club de cette taille, avec son histoire. C'est le minimum que vous devez apporter. Je ne vais pas demander à quelqu'un de mettre le ballon dans la lucarne à chaque fois qu'il le frappe, mais je vais leur demander de faire les bonnes choses chaque jour pour ce club", a-t-il ajouté, déterminé.

L'international gabonais a marqué quatre fois lors des 14 matches de Premier League qu'il a disputés en 2021-22. Mais le joueur de 32 ans a fait face à des critiques cette saison pour ses performances, notamment pour avoir manqué une incroyable occasion lors du choc contre Newcastle en novembre. Le contrat d'Aubameyang à Arsenal court jusqu'en 2023, mais le club pourrait chercher à le vendre prochainement au vu des récents manquements disciplinaires.