Arsenal - Arteta prévient après le clash entre David Luiz et Ceballos : "Il y aura des conséquences"

L'entraîneur des Gunners s'est montré mécontent que la dispute entre ses deux joueurs ait été révélée dans la presse.

Mikel Arteta dit qu'il va découvrir qui a divulgué les détails du clash entre Dani Ceballos et David Luiz et a averti qu'il y aurait des "conséquences" pour le coupable.

The Athletic a révélé que Ceballos et Luiz s'étaient disputés pendant l'entraînement après que ce dernier se soit opposé à un tacle du milieu de terrain espagnol. Luiz aurait frappé Ceballos, faisant couler le sang, avant que les deux joueurs ne soient séparés par leurs coéquipiers.

Ceballos s'est immédiatement adressé aux médias sociaux pour nier l'incident, le qualifiant de "faux", mais Arteta a maintenant admis qu'il y avait eu un affrontement - bien qu'il insiste sur le fait qu'il n'y a "aucun problème" entre les deux joueurs.

Mais le patron de l' est loin d'être heureux que les détails de la bagarre aient été révélés et il va maintenant enquêter sur la manière exacte dont l'information a été transmise aux médias, en s'entretenant avec ses joueurs et son personnel.

"Je n'aime pas du tout le fait que cet incident soit révélé, a-t-il déclaré. Je vais découvrir d'où il vient. Cela va complètement à l'encontre de ce que j'attends des autres, de la vie privée et de la confidentialité dont nous avons besoin, et il y aura des conséquences."

L'affrontement sur le terrain d'entraînement avec Luiz signifie que Ceballos a maintenant été impliqué dans deux incidents distincts avec ses coéquipiers depuis le début de la saison.

Il a également été filmé en train de s'affronter avec Eddie Nketiah lors de l'échauffement avant le match d'Arsenal à , le premier week-end de la saison de .

Ceballos a posté une photo de lui avec Nketiah après le match, en insistant sur le fait que tout avait été pardonné, mais le fait qu'il se soit maintenant retrouvé mêlé à un autre incident a soulevé des questions sur son tempérament.

Lorsqu'on lui a demandé s'il s'agissait d'une simple coïncidence que Ceballos soit à nouveau impliqué dans une dispute avec un coéquipier ou si cela suggérait qu'il y avait un problème plus important avec le milieu de terrain, Arteta a répondu : "Eh bien, que ce soit une coïncidence ou non, cela ne change pas grand-chose, c'est juste le niveau de compétition que nous exigeons et les normes que nous voulons établir.

"Mais il est évident que la ligne est très mince, qu'il s'agit d'une question de concurrence et qu'elle va ailleurs, ce que nous ne soutenons pas et ne voulons évidemment pas.

"Mais c'est un sport de contact et des incidents vont se produire, il s'agit de savoir comment les résoudre au sein de l'équipe et des individus et comment s'y prendre à partir de là."