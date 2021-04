Arsenal - Alexandre Lacazette n'est plus le même selon Mikel Arteta

L'entraîneur des Gunners a souligné le changement d'attitude de son attaquant, lequel s'est affirmé en tant que leader d'équipe ces derniers mois.

C'est une soirée dont il se souviendra. Auteur d'un doublé, dimanche soir, face à Sheffield United (0-3), Alexandre Lacazette a ainsi atteint la barre symbolique des 50 buts marqués avec le maillot des Gunners. Le joueur formé à l'OL est seulement le sixième joueur français à avoir inscrit autant de buts en Premier League avec un même club.

Doublement décisif après avoir été moqué pour son incroyable raté, jeudi soir, en Ligue Europa face au Slavia Prague (1-1), Alexandre Lacazette a porté Arsenal. Auteur de son 13ème but en 27 rencontres de Premier League cette saison, l'attaquant est en forme. Il a même récolté les louanges de son entraîneur Mikel Arteta après la rencontre.

"Nous avons besoin de ce genre de personnalités dans l'équipe"

"Alexandre Lacazette est en grande forme et a un haut niveau de confiance. Il doit continuer à marquer des buts jusqu'à la fin de la saison. S'il continue sur cette lancée, cela signifie que nous allons bien finir et que nous allons gagner des matches", a d'abord expliqué l'entraîneur espagnol face aux médias, soulignant un changement d'attitude.





"J'ai constaté un grand changement chez lui au cours des six ou sept derniers mois : la façon dont il interagit avec les gens, dont il communique avec ses coéquipiers, et le leadership qu'il a pris sur et en dehors du terrain", a ajouté l'ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, satisfait de pouvoir compter sur un joueur de ce profil.

"C'est un joueur qui a une grande expérience. Il est ici depuis assez longtemps pour développer ces qualités et nous avons besoin de ce genre de personnalités dans l'équipe", a enfin confié Mikel Arteta. Malheureusement pour les Gunners, la progression d'Alexandre Lacazette n'est pas suffisante pour permettre au club d'atteindre les objectifs fixés. Payant son inconstance chronique, le club londonien pointe actuellement à une modeste 9ème place au classement en Premier League, avec 45 points au compteur.