Argentine : Messi laisse planer le doute sur son avenir après le Mondial

Lionel Messi admet qu'il n'est pas certain de son avenir et qu'il aura beaucoup à réfléchir après la Coupe du monde.

La star argentine a mené sa nation à son premier grand trophée international l'année dernière en remportant la Copa America.

Cette saison a été difficile pour lui, car il a eu du mal à se mettre en route depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone.

"Je vais devoir repenser beaucoup de choses"

Le joueur de 34 ans pourrait décider de mettre un terme à sa carrière internationale cette année, mais il attendra la fin de la Coupe du monde au Qatar pour faire son choix.

Interrogé sur son avenir après la victoire 3-0 de son équipe contre le Venezuela, Messi a répondu aux journalistes : "Je ne sais vraiment pas. Je pense à ce qui vient, qui est très proche, [le match de qualification contre] l'Équateur, les matchs de préparation en juin et septembre.

"Après la Coupe du monde, je vais devoir repenser à beaucoup de choses, que ça se passe bien ou mal.

"Il y a un groupe merveilleux ici. Les gens m'aiment beaucoup et chaque jour, ils me montrent davantage. Je suis très reconnaissant. Cela me fait du bien chaque fois que je viens en Argentine. Après la victoire en Copa América, beaucoup plus.

"Tout coule naturellement et c'est plus facile sur le terrain. Gagner aide à rendre les choses plus agréables et plus faciles.

"Le match contre le Venezuela était le dernier ici [en Argentine] avant d'aller à la Coupe du monde. Je pense que c'est un adieu d'une très bonne manière."

Messi buteur face au Venezuela

Messi a inscrit le troisième but de son équipe, qui a battu le Venezuela en match de qualification pour la Coupe du monde. Ils sont deuxièmes du groupe, à quatre points du Brésil.

L'article continue ci-dessous

Le but était le 81e de Messi en 158 apparitions avec son équipe nationale.

Si l'ex-star de Barcelone continue de s'épanouir avec l'équipe nationale, il a connu un début de carrière décevant en France.

Messi a marqué deux fois et délivré 10 passes décisives en Ligue 1 et a frappé cinq fois en Ligue des champions, mais il n'a pas pu empêcher l'élimination de son équipe en huitièmes de finale.