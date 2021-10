Argentine : Messi est "resté paralysé" suite au décès de Maradona

Dans les colonnes de France Football, Lionel Messi est revenu sur le décès tragique de Diego Maradona, confiant avoir été très touché par celui-ci.

Le 25 novembre 2020, le football a été plongé dans une profonde tristesse. Seulement âgé de 60 ans, Diego Maradona, légende de l'Argentine et considéré comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand joueur de tous les temps, s'est éteint. Un épisode douloureux pour des millions d'argentins, qui ont perdu leur plus bel ambassadeur, mais aussi pour Lionel Messi, son successeur désigné sous les couleurs de l'Albiceleste. Pour France Football, le sextuple Ballon d'Or est revenu sur cette disparition.

"Je me souviens que j'étais chez moi lorsque j'ai appris sa mort. Juste avant que la nouvelle ne se propage, mon papa m'a écrit et demandé si j'étais au courant pour Diego. Je ne savais pas de quoi il parlait et, là, il m'a appris qu'il venait de mourir", s'est souvenu le milieu offensif du Paris Saint-Germain dans les colonnes du média français.

"Ce fut une affreuse nouvelle. Vraiment terrible…"

Très impacté par la disparition de celui qui avait été une idole durant toute sa jeunesse, Lionel Messi ne s'attendait pas à perdre son exemple de manière si brutale. "Je suis resté paralysé, car personne ne s'y attendait. Je savais qu'il n'allait pas bien et que ça faisait un moment que c'était le cas, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, qu'il allait mourir. Ce fut une affreuse nouvelle. Vraiment terrible…", a insisté l'ancienne star du FC Barcelone, un club où avait évolué El Pibe de Oro durant sa carrière.

Pour rappel, les deux hommes ont partagé une aventure commune avec la sélection albiceleste. Entre 2008 et 2010, Diego Maradona a été le sélectionneur de celui qui a tant peiné à prendre sa relève dans le coeur des argentins. Comme un symbole, Lionel Messi et l'Argentine sont enfin parvenus à remporter la tant convoitée Copa America l'été dernier, quelques mois seulement après le décès de Diego Maradona. À croire que les hommes de Lionel Scaloni étaient portés par leur bonne étoile.