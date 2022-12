Argentine : Lionel Messi jouera-t-il à la Coupe du monde 2026 ? La théorie de Jorge Valdano

Lionel Messi pourrait disputer une sixième Coupe du monde s'il décide de poursuivre l'aventure avec l'Argentine jusqu'en 2026.

Tout indiquait que la Coupe du monde 2022 au Qatar était la dernière chance de Lionel Messi de mettre la main sur une couronne mondial, chose que l'attaquant du Paris Saint-Germain a réussi à faire au détriment de l'équipe de France dimanche soir. Toutefois, du haut de ses 35 ans, même si l'ancien attaquant du FC Barcelone a affirmé avant le sacre que ce serait son dernier match dans la compétition, Lionel Messi pourrait disputer une autre Coupe du monde.

La folle promesse de Messi

En effet, après le sacre de l'Argentine au Qatar, Lionel Messi a affirmé qu'il n'est pas prêt à prendre sa retraite internationale tout de suite. De là à jouer encore quatre ans avec l'Albiceleste pour défendre son titre de champion du monde aux Etats-Unis ? Il n'y a qu'un pas à en croire l'ancienne star de l'Argentine et du Real Madrid, Jorge Valdano.

Il affirme qu'une aventure record pourrait se prolonger jusqu'à la défense d'une couronne prestigieuse en 2026, le septuple Ballon d'Or ayant juré de prolonger sa carrière s'il réussissait à remporter la Coupe du monde avec l'Argentine, comme il l'a confessé dans une interview accordée à Cadena Cope : "Lorsque je l'ai interviewé avant la Coupe du monde, hors caméra, il m'a dit qu'il allait jouer sa cinquième Coupe du monde et qu'aucun footballeur n'en avait joué six ; il m'a dit que c'était impossible, et il m'a dit 'si je suis champion du monde, je garderai mon maillot jusqu'à la prochaine Coupe du monde'".

Scaloni compte sur Messi pour 2026

"Nous verrons si Messi en est capable. Le football a montré qu'il est pratiquement impossible de jouer six Coupes du monde", a conclu Jorge Valdano. Aucun joueur n'a encore réussi à disputer six Coupes du monde dans sa carrière, plusieurs ont réussi à en disputer cinq dont Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Andrès Guardado, Gianluigi Buffon, Rafael Marquez, Lothar Matthäus et Antonio Carbajal.

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a laissé la porte ouverte à Messi - qui compte 172 sélections et 98 buts pour l'Argentine - pour qu'il reste dans l'équipe jusqu'à l'événement qui sera co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, en disant : "Nous devons le garder pour la prochaine Coupe du monde - 2026. S'il veut continuer à jouer, il sera avec nous. Il a plus que le droit de décider ce qu'il veut faire de sa carrière maintenant."

Lionel Messi, qui a fait ses débuts internationaux en août 2005, est considéré comme ayant mis fin au débat sur le titre de meilleur joueur de football grâce à ses exploits lors de la Coupe du monde de 2022 - le plus grand joueur de tous les temps ayant également remporté un deuxième Ballon d'or de la Coupe du monde historique.