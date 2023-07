Argentine : Lionel Messi évoque la retraite internationale

Lionel Messi, recrue de l'Inter de Miami, a admis qu'il arrêtera "bientôt" avec l'Argentine après avoir entamé "les dernières années" de sa carrière.

Après avoir mené l'Argentine à son troisième titre mondial au Qatar, Lionel Messi a promis avec insistance de continuer à jouer en tant que champion du monde sous les couleurs albicelestes. Toutefois, il avait laissé entendre avant le tournoi qu'il ne reviendrait pas pour l'édition 2026 de la compétition mondiale et a réitéré cette position le mois dernier en révélant son prochain transfert à l'Inter Miami, une franchise de la MLS.

"Il ne me reste plus qu'à profiter"

Aujourd'hui, lors d'une interview sur TV Publica, où il était interrogé par ses coéquipiers de la sélection argentine, il a une nouvelle fois souligné qu'il était dans la dernière ligne droite de sa carrière et que sa retraite internationale "sera bientôt", mais il s'est abstenu de donner une date.

Lorsqu'Exequiel Palacios lui a demandé quand il arrêterait de jouer pour l'équipe nationale d'Argentine, Messi a répondu : "Honnêtement, je ne sais pas quand. Je pense que cela arrivera quand cela devra arriver. Après avoir tout accompli ces derniers temps, il ne reste plus qu'à profiter. Dieu dira quand ce moment arrivera".

"J'attends le bon moment"

"Logiquement, en raison de mon âge, je suis sûr que ce sera bientôt. Mais je ne sais pas exactement quand ce sera le bon moment. Je pense au jour le jour, en profitant de tout ce qui est beau. L'équipe nationale a connu des moments très difficiles. Nous avons eu la chance d'être champions du monde et de la Copa América. Il est temps de profiter", a-t-il ajouté.

Paulo Dybala a demandé à Messi s'il était humain et s'il réfléchissait à tout ce qu'il avait accompli dans le jeu : "Quand vous êtes toujours en compétition, quand vous avez toujours des objectifs devant vous, vous n'accordez pas beaucoup d'importance à ce que vous méritez vraiment, à ce que vous êtes en train de réaliser", a-t-il répondu.

"Je suis à un moment de ma carrière où j'apprécie tout ce qui m'arrive et j'accorde beaucoup plus de valeur à tout ce qui m'arrive parce que je sais que ce sont les dernières années. Mais je pense que lorsque je prendrai ma retraite et que je ne jouerai plus, j'apprécierai encore plus tout cela. Et encore plus le fait d'être champion du monde, qui restera toute une vie, surtout dans un pays comme le nôtre, qui aime tant le football, qui en est si reconnaissant", a conclu Lionel Messi.

Messi a déjà atterri en Floride et devrait être présenté en tant que nouveau joueur de l'Inter Miami lors d'un "événement majeur" qui aura lieu le 16 juillet à 20 heures (heure française).