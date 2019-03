Inter Milan, Mauro Icardi encore absent

L'attaquant argentin Mauro Icardi n'effectuera pas son retour dans le groupe intériste, jeudi à l'occasion du match de Ligue Europa contre Francfort.

Mauro Icardi va devoir encore prendre son mal patience. L'avant-centre argentin est écarté du groupe de l'Inter depuis le 9 février dernier, et son retour sur les terrains ne se fera pas jeudi à l'occasion du 8e de finale aller de la Ligue Europa contre l'Eintracht De Francfort.

C'est Luciano Spalletti, le coach nerazzurro, qui a annoncé la nouvelle ce lundi. Ce dernier a précisé que son ancien capitaine ne sera pas d'attaque pour cette sortie continentale parce qu'il souffrait d'un problème au genou. Info ou Intox ?

Bientôt un mois dans le loft

Pour rappel, Icardi a été évincé du groupe après avoir refusé de se présenter à un rassemblement. Le choix du joueur a fait suite à la décision prise par la direction de lui retirer le brassard de capitaine au profit de Samir Handanovic. Et cette initiative elle-même était consécutive au fait que le joueur ait repoussé les approches de sa direction pour une prolongation de contrat.

Jeudi dernier, et à la suite d'une succession de mises à l'écart, Icardi est monté au créneau sur les réseaux sociaux. Le joueur a demandé un peu plus de respect à son égard, en affirmant qu'il a toujours tout donné pour l'Inter. Un ras-le-bol qui n'a visiblement en rien arrangé sa situation, à moins que sa blessure soit réelle et que son come-back sur les terrains est programmé le week-end suivant en Serie A.

Pour rappel, la Ligue Europa est l'objectif de l'Inter cette saison. Pour les Lombards, cette compétition émerge comme la dernière possibilité de remporter un trophée en 2018/19 et éviter ainsi une huitième saison blanche consécutive.