EXCLU GOAL - Argentine : Lionel Messi devrait revenir en mars avec la sélection

Selon nos informations, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a l'intention de convoquer Lionel Messi pour le match contre le Venezuela en mars.

La prochaine liste de l'Argentine n'a pas encore été dévoilée, mais selon nos informations Lionel Messi devrait être de retour avec l'Albiceleste pour le match contre le Venezuela le 22 mars en vue de la Copa America 2019, qui se disputera du 14 juin au 7 juillet. Le grand objectif de l'année pour l'Argentine.

Il nous a été confirmé que Lionel Messi veut participer à la Copa America et il pense qu'il est temps de revenir. Pour rappel, le joueur star du FC Barcelone n'a plus joué avec l'Argentine depuis la dernière Coupe du monde et l'élimination contre l'équipe de France, championne du monde.

Toujours selon nos informations, le fait que le rendez-vous de mars soit prévu en Europe pourrait faciliter le retour de Lionel Messi et la présence d'autres joueurs comme Di Maria, Agüero et Otamendi, qui étaient déjà retenus pour les derniers matches amicaux de 2018.

À moins d'un retournement de situation, Messi sera donc de retour avec l'Argentine en mars contre le Venezuela.