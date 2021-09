Argentine : En larmes, Lionel Messi dépasse Pelé après son triplé contre la Bolivie

L'Argentin est désormais seul en tête du classement des meilleurs buteurs de la zone Amérique du Sud dans l'histoire du football.

Nouveau record à l'actif de Lionel Messi. Quelques jours après que Cristiano Ronaldo soit devenu le meilleur buteur de l'histoire en sélection dépassant Ali Daei, son homologue lui a répondu à sa façon, en dépassant Pelé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire d'une sélection sud-américaine. Lionel Messi a marqué son 79e but international jeudi soir, battant ainsi le record sud-américain masculin détenu par la légande brésilienne.

Messi a inscrit les trois buts de l'Argentine lors de la victoire contre la Bolivie, à Buenos Aires, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde, ce qui lui donne deux buts de plus que la légendaire star brésilienne. Seules les stars brésiliennes Marta (109) et Cristiane (96) ont marqué plus de buts sur la scène internationale que la star argentine en Amérique du Sud, qui a ainsi confirmé sa place de meilleur buteur masculin du continent.

"Je voulais vraiment être en mesure d'en profiter", a déclaré Lionel Messi après la rencontre. "J'ai attendu longtemps pour cela, je l'ai cherché et j'en ai rêvé. C'est un moment unique, car il est arrivé après tant d'attente. Il n'y avait pas de meilleure façon de le célébrer que d'être ici (à Buenos Aires). Ma mère, mes frères sont dans les tribunes... Ils ont beaucoup souffert et aujourd'hui, ils sont ici pour fêter ça. Je suis très heureux."

Avec ses trois buts jeudi, Lionel Messi a également dépassé son ancien coéquipier et ami de longue date Luis Suarez pour devenir le meilleur buteur des qualifications pour la Coupe du monde masculine de la CONMEBOL. Il compte désormais 26 buts dans sa carrière en qualifications, et ce triplé lui permet également d'atteindre le total de huit buts marqués contre la Bolivie en 11 matchs, ce qui fait de ce pays l'adversaire contre lequel l'Argentin a été le plus prolifique.

Lionel Messi est le buteur le plus prolifique de l'Argentine depuis 2016, date à laquelle il a dépassé Gabriel Batistuta (54 buts). Cet été, l'Argentin a passé un cap dans son histoire d'amour avec sa sélection nationale en contribuant à mener son pays à la gloire. L'ancien numéro 10 du FC Barcelone a aidé l'Argentine à remporter la Copa America, son premier titre majeur sur la scène internationale avec son pays.

Désormais, Lionel Messi va pouvoir rejoindre la capitale française pour poursuivre son adaptation au Paris Saint-Germain. Le meilleur buteur masculin du continent sud-américain ne sera pas de la partie face à Clermont, samedi, en Ligue 1 en raison de son retour tardif de sélection, mais après avoir fait ses débuts contre le Stade de Reims, il pourrait tout à fait être aligné lors du premier match de Ligue des champions contre Bruges.