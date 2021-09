Lionel Messi regrette le traitement des médias argentins

La vedette argentine regrette le traitement dont ses collègues en sélection ont fait l'objet auprès des médias locaux.

Lionel Messi a finalement remporté un trophée international avec l'Argentine cet été, soulevant la Copa America après que l'Albiceleste ait battu le Brésil en finale, mais il a réfléchi à la façon dont lui-même et ses coéquipiers ont été considérés avant de remporter ce prestigieux titre.

Le joueur de 34 ans avait déjà été finaliste de la Copa America à trois reprises, perdant en finale en 2007, 2015 et 2016, alors qu'il faisait également partie de l'équipe d'Argentine qui a perdu la finale de la Coupe du monde 2014.

"Aujourd'hui que nous avons gagné [la Copa America], c'est magnifique. Nous pensons toujours que nous sommes les meilleurs et ce n'est pas le cas", a déclaré Messi lors d'une interview avec ESPN.

L'article continue ci-dessous

"Nous n'étions pas les pires pour perdre des finales, ni les meilleurs pour gagner la Copa America. L'important est de tout donner sur le terrain. "Une seule équipe gagne. Atteindre la finale n'est pas une mince affaire et cela n'a pas été reconnu, bien au contraire. " Messi a discuté de la perception qui fait que l'Argentine est considérée comme une sélection de perdants pour avoir perdu les finales de la Coupe du monde et de la Copa America, ainsi que de la façon dont une performance décevante en tournoi l'affecterait personnellement.

"Avant, nous étions traités comme des perdants et ce n'est pas facile de gagner une Coupe du monde", a ajouté Messi. "Les 15 premiers jours où je suis parti après un tournoi avec l'Argentine, j'étais amer, je ne voulais rien faire. Et après le Brésil, c'était mes premières bonnes vacances."

Pour Messi, la plupart de ces opinions provenaient des médias. "Il y avait une partie des médias qui nous traitaient comme des ratés", a commenté Messi. "Ils nous ont dit que nous n'aimions pas le maillot, ils nous ont demandé de ne plus jouer pour l'équipe nationale et nous avons essayé de faire de notre mieux. "Nous étions les premiers à vouloir être champions et tout n'est pas question de gagner et de perdre."