Argentine : le dernier record de Gabriel Batistuta qui échappe à Lionel Messi

Messi ne possède pas encore tous les records de buts de l'Argentine. Il y en a encore un qui appartient à Batistuta. Mais pour combien de temps ?

Piégée par l'Arabie saoudite lors de son premier match de la Coupe du monde, l'équipe d'Argentine a ensuite relevé la tête en battant le Mexique puis la Pologne pour finir en tête de son groupe.

Les Argentins ont ensuite écarté l'Australie en huitième de finale et s'apprêtent à défier les Pays-Bas lors des quarts de finale (le match se jouera le vendredi 9 décembre à 20h00).

Messi fonce sur Batistuta

Et lors de ce choc face aux Pays-Bas, Lionel Messi pourrait en profiter pour devenir le meilleur buteur de l'Argentine en Coupe du monde.

Depuis ses débuts dans la compétition, lors de l'édition 2006, Lionel Messi a inscrit 9 buts en phase finale pour l'Albiceleste : 1 en 2006, 0 en 2010, 4 en 2014, 1 en 2018 et 3 en 2022.

Avec ce total, Lionel Messi ne pointe qu'à une longueur du record de Gabriel Batistuta qui a marqué dix fois en Coupe du monde (4 buts en 1994, 5 buts en 1998 et 1 but en 2002).

Lionel Messi aurait même pu égaler « Batigol » lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes mais il a manqué un penalty contre la Pologne. Ce n'est que partie remise pour la Pulga qui pourra ainsi retenter sa chance face aux Pays-Bas.

Gabriel Batistuta a d'ailleurs confié au journal sportif argentin Diario Olé qu'il souhaitait voir Messi battre son record : « Ça fait 20 ans que je détiens le record argentin et je l'ai apprécié comme il se doit. Si ce record venait à être battu par Messi, ce serait une bonne chose. »

Les regrets de « Batigol »

« Batigol » ne serait pas triste de voir Messi lui piquer son record mais il estime qu'il aurait pu marquer encore plus de buts en Coupe du monde : « Ce qui m'énerve, c'est que je n'ai pas joué beaucoup de matches en Coupe du monde (12 au total, n.d.l.r.). J'ai été éliminé au premier tour (2002), en huitième de finale (1994) et en quart de finale (1998). Je n'ai pas joué une demi-finale et les matches qui sont après (finale ou petite finale) et ça m'énerve. »

Il faut préciser que même si Messi bat le record de Batistuta, ce dernier possédera encore un meilleur ratio matches/buts que Messi. En Coupe du monde puisque l'attaquant du PSG a eu besoin de 23 matches pour inscrire ses 9 buts.

Si Messi parvient à ses fins, ce ne sera pas le premier record qu'il prend à Batistuta. Avant l'apparition de la Pulga sur la scène internationale, Gabriel Batistuta était le meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine avec 54 buts. Un record aujourd'hui pulvérisé par Messi qui compte 94 buts avant le quart de finale contre les Pays-Bas.