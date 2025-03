Argentine - Brésil : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

L’Argentine vise la qualification directe pour le Mondial face à son grand rival brésilien dans un choc bouillant au Monumental.

En tête des éliminatoires sud-américains avec 28 points, l’Argentine reçoit le Brésil ce mardi soir dans un Monumental survolté, avec une mission très claire : valider définitivement son billet pour la Coupe du monde 2026. Une victoire ou même un nul pourrait suffire aux champions du monde en titre pour officialiser leur présence au rendez-vous nord-américain.

L'Argentine touche au but

Privée de Lionel Messi, blessé à l’adducteur, l’Albiceleste a tout de même montré face à l’Uruguay qu’elle avait des ressources. C’est Thiago Almada, prêté par Botafogo à Lyon, qui a libéré les siens d’un superbe but, permettant à la bande de Lionel Scaloni de renouer avec le succès à l’extérieur après trois sorties infructueuses.

Sur le plan comptable, l’Argentine avance sereinement : 9 victoires, 1 nul et 3 défaites en 13 matches, avec une défense toujours aussi hermétique (7 buts encaissés). À domicile, les statistiques sont encore plus éloquentes : 7 victoires sur les 8 derniers matches qualificatifs, dont 11 clean sheets sur les 12 dernières sorties à Buenos Aires.

AFP

Le Brésil en quête de revanche et de stabilité

Côté brésilien, le contexte est tout autre. Bien qu’encore bien positionnée dans la course au Mondial (3e avec 21 points), la Seleção a vécu un début de campagne chahuté et peine à retrouver la régularité attendue. La victoire arrachée in extremis contre la Colombie grâce à une frappe de Vinicius Junior dans le temps additionnel (99e) a redonné un peu d’élan, mais les absences de Neymar (forfait) et d’Alisson (non retenu) pèsent.

La pression monte également à cause des déclarations musclées de certains cadres comme Raphinha ou Marquinhos, qui ont ouvertement promis une "guerre" face à l’ennemi héréditaire. Mais en déplacement, le Brésil reste fragile : une seule victoire sur ses cinq derniers matches qualificatifs loin de ses bases (1 nul, 3 défaites).

Une tension historique, un enjeu immédiat

Le contexte historique ajoute encore à la tension : l’Argentine reste sur trois victoires et un nul face à la Seleção, dont un succès 1-0 au Maracanã lors du match aller en novembre dernier. En cas de nouveau succès, les hommes de Scaloni s’assureraient non seulement la qualification, mais enverraient également un message fort à l’échelle continentale.

Face à une équipe brésilienne aux certitudes vacillantes, l’Albiceleste a toutes les cartes en main pour frapper fort.

Horaire et lieu du match Match Argentine - Brésil Compétition 14e journée des éliminatoires du Mondial 2026 / Zone Amsud Lieu Estadio Monumental (Buenos Aires) Date et heure Mercredi 26 mars 2025 à 01h00 (heure française)

Les compos probables du match Argentine - Brésil

Argentine : E. Martinez; Molina, C. Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, MacAllister ; Thiago Almada, Julian Alvarez.

Brésil : Bento : Wesley, Marquinhos, Murillo, Guilherme Arana; André, Joelinton, Raphinha : Vinicius Jr, Rodrygo, Matheus Cunha.

Sur quelle chaîne suivre Argentine - Brésil ? 📺 En France Aucune chaîne française ne diffuse le match. Streaming disponible via L'Équipe Live Foot. 🌍 Chaînes internationales Espagne : Movistar Plus

Pays-Bas : ESPN 1

Royaume-Uni : Premier Sports 1

Portugal : Sport TV 1

Croatie : Arena Sport 2

Allemagne : Sportdigital Fussball 🌐 Région MENA SSC Sports, Shahid (accessible avec un VPN depuis la France) 🌍 Reste du monde FIFA+ (ou via VPN si la géolocalisation bloque l'accès)

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr de quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.