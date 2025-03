Messi et la Coupe du Monde 2026 : le dernier défi est-il trop grand ?

Le Mondial approche, mais les chances du GOAT de la disputer s'amenuisent à mesure que les pépins physiques s'accumulent. Un dernier défi impossible ?

On dit souvent que Cristiano Ronaldo est un travailleur acharné qui a dû tout gagner à la sueur de son front, tandis que Lionel Messi a hérité d’un talent divin qui lui permettait de rendre le football incroyablement facile. Pourtant, le génie naturel ne vaut rien sans une intelligence de jeu hors du commun.

Comme l’a souligné Xabi Alonso, ce qui rend Messi unique, c’est sa capacité à toujours prendre la bonne décision au bon moment, avec une humilité et une efficacité qui transcendent sa vision du jeu. "Il sait comment et quand faire la passe simple", expliquait Alonso en 2023. "Messi dit : ‘Tu es mieux placé ? Tiens, prends le ballon.’ Il ne cherche pas toujours le geste spectaculaire, mais le plus juste et intelligent."

À l’aube de ses 39 ans et face à des blessures récurrentes, Messi a-t-il fait une rare erreur en repoussant la fin de sa carrière internationale, qui aurait pu s’achever en apothéose au Qatar en 2022 ?