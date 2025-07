Arda Guler, l'incroyable transformation

Le Real Madrid a agi rapidement et rapidement cet été pour recruter Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen.

L'idée était également de recruter un latéral gauche avant la Coupe du Monde des Clubs, mais le transfert d'Alvaro Carreras est au point mort. Le dernier dossier sur la table était la signature d'un milieu de terrain.

Un accord pour Carreras (Benfica) devrait toujours être finalisé, malgré des désaccords sur le prix entre le géant portugais et le Real Madrid. La dernière pièce du puzzle devait être un milieu de terrain. Avant la Coupe du Monde des Clubs, il a été annoncé que le Real Madrid était conscient d'un manque à gagner à ce poste.

Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodri Hernandez et Martin Zubimendi étaient tous pressentis pour un poste de contrôle, mais après avoir manqué le second, le doute plane sur le choix du joueur sur lequel les Merengues se tourneront. Ils ne souhaitent pas investir massivement, et les trois premiers représenteraient un investissement important, tandis qu'un transfert pour Angelo Stiller (Stuttgart) est exclu pour le moment.

L'article continue ci-dessous

Cependant, selon Diario AS, le Real Madrid s'intéresse de plus en plus à la jeune star turque Arda Guler pour ce poste. Guler a commencé à jouer plus bas contre Pachuca, et a été déployé intentionnellement à ce poste contre le RB Salzbourg. Son temps de jeu impressionnant au milieu de terrain contre la Juventus et l'équipe autrichienne a commencé à convaincre les Merengues de sa capacité à occuper ce poste.

Une marge de progression pour Guler

Son talent balle au pied est incontestable, et ils estiment que Guler peut organiser l'équipe en possession. Défensivement, son positionnement et sa récupération de balle pourraient être améliorés, mais il a montré à Xabi Alonso qu'il était prêt à apprendre.

Carlo Ancelotti a déjà pressenti Guler pour un rôle plus bas dans les saisons à venir, mais la question est de savoir si Alonso le croit prêt. Le Real Madrid a tendance à ne pas intervenir sur le marché des transferts, sauf s'il est certain de pouvoir recruter un joueur. En l'absence d'alternatives convaincantes, Alonso pourrait devoir compter sur le joueur de 20 ans pour prendre les rênes du milieu de terrain. Aurélien Tchouameni, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold devraient contribuer à la création de jeu depuis la profondeur.