Arda Guler au Real, les chiffres dévoilés

Le Real Madrid a confirmé la signature d'Arda Guler, un jeune talent de 18 ans.

L'international turc rejoint les Blancos dans le cadre d'une transaction qui pourrait dépasser les 30 millions d'euros pour Fenerbahçe, sans commissions, qui a publié les détails de la signature. Les Blancos dépenseront 20 millions d'euros au départ, avec 10 millions d'euros de bonus. Ils conserveront également 20 % de toute vente future de Guler.

Il signe un contrat de six ans avec le Real Madrid, qui continue de recruter les stars les plus prometteuses d'Europe, après avoir ramené Fran Garcia et Brahim Diaz, puis recruté Jude Bellingham et maintenant Guler.

Capable d'évoluer sur le flanc droit ou au milieu du terrain, Guler possède un pied gauche techniquement doué, une vision du jeu et un excellent contrôle de la balle. Il sera immédiatement intégré à l'équipe première et disputera des minutes à des joueurs comme Brahim.

Au total, Guler a joué 51 fois pour Fenerbahçe, inscrivant 9 buts et délivrant 12 passes décisives, tandis qu'il a déjà ouvert son compteur lors de ses quatre sélections en Turquie.