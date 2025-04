Arda Guler à Liverpool, la grossière erreur

Real Madrid vs Celta Vigo

L'ancien milieu de terrain de Liverpool, Dietmar Hamann, a exhorté les Reds à éviter de commettre une erreur en snobant Arda Guler.

Hamann, ancien milieu de terrain de Liverpool, estime que Guler peut devenir un joueur « énorme » pour Liverpool à l'avenir et a averti son ancienne équipe qu'elle commettrait une « erreur » si elle ne parvenait pas à le recruter si une opportunité se présentait cet été.

S'adressant à CoinCasino, Hamann a déclaré : « Je pense que mettre fin à l'intérêt de Liverpool pour Arda Guler serait une erreur, car nous avons vu de jeunes joueurs quitter de grands clubs et trouver un nouveau souffle. »

Alexander Isak était au Borussia Dortmund à 17 ans et c'est arrivé trop tôt. Guler est parti au Real Madrid et je pense que c'est un immense talent qui manque de temps de jeu à cause de la concurrence.

« Güler est le genre de joueur qui a un énorme potentiel. Si on lui trouve un rôle, je pense qu'il gagnera en confiance. Il pourrait devenir un joueur important à l'avenir, et pourquoi pas à Liverpool.»

Güler a eu du mal à trouver du temps de jeu sous la direction de Carlo Ancelotti cette saison. Le joueur de 20 ans n'a disputé que 1 388 minutes pour le Real Madrid en 2024-25, réparties en 37 matchs, avec seulement 13 titularisations.

Bien que Güler ait connu des difficultés depuis son départ de Fenerbahçe il y a près de deux ans, des rumeurs en provenance d'Espagne ont régulièrement indiqué que les dirigeants madrilènes étaient convaincus de son potentiel et qu'il n'était pas à vendre.

Cependant, il a suscité l'intérêt de la Bundesliga et de la Serie A, les deux clubs milanais surveillant de près sa situation dans la capitale espagnole. De plus, Aston Villa serait également dans la course, si l'on en croit les dires du directeur sportif Pablo Monchi.