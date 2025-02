Arbitrage, le Real Madrid seul contre tous

Real Madrid vs Atlético Madrid

Jeudi, la Fédération espagnole de football a organisé une réunion avec tous les clubs de la Liga, mais le Real a choisi de ne pas y assister.

Bien que l’événement ait été « établi comme un moyen pour les clubs d’exprimer leurs griefs », les dirigeants actuels de la Liga ont décidé de boycotter l’événement en raison de leur colère contre le Comité technique des arbitres, qui était également présent.

Plus tôt cette semaine, le Real Madrid a envoyé une lettre très virulente à la Fédération suite à sa défaite controversée 1-0 contre l’Espanyol, qui a vu Carlos Romero, auteur du but de la victoire, éviter un carton rouge pour une faute très forte sur Kylian Mbappé.

Cependant, ce sont désormais les clubs partenaires du Real Madrid qui ne sont pas satisfaits de l’entité présidée par Florentino Perez. Comme le rapporte Diario AS, ils en ont assez de la pression que les Blancos exercent sur les arbitres, notamment à travers les fameuses vidéos de contrôle publiées sur Real Madrid TV.

Le rapport indique que l’Atlético Madrid et le FC Séville, dirigés par Miguel Angel Gil Marin et José Maria del Nido Carrasco, sont les deux clubs qui ont le plus fait avancer cette idée, les autres clubs étant également d’accord en raison de leur position de lassitude face aux actions du Real Madrid.

Séville avait déjà déposé une plainte auprès de la Fédération concernant la diffusion par le Real Madrid de vidéos de contrôle sur sa chaîne de télévision, mais elle n’a rien donné. Le club ne se considère pas comme coupable de cette situation, c’est pourquoi il n’a jamais cédé malgré la pression croissante du football espagnol.

Il sera intéressant de voir si la Fédération va plus loin dans cette affaire en s’en prenant au Real Madrid. Il est clair que ces vidéos deviennent progressivement un problème plus important dans le football espagnol.