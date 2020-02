Après Suarez et Dembélé, Messi jouerait blessé au Barça

Leo Messi jouerait actuellement avec le FC Barcelone en dépit d'une blessure selon les informations d'ESPN.

Selon ESPN, Leo Messi joue avec une douleur à la jambe gauche depuis plusieurs matchs. Le capitaine de Barcelone souffre d'une blessure à la cuisse selon le média, mais avec Luis Suárez et Ousmané Dembélé actuellement sur le flanc, il a préféré jouer avec la douleur.

Le Barça confirme la rechute d'Ousmane Dembélé

L'article continue ci-dessous

L'Argentin devrait être en mesure de jouer contre l' jeudi en Copa del Rey, mais le joueur de 32 ans montre des signes de fatigue. Les séances plus intenses de Quique Sétien par rapport à Ernesto Valverde seraient en cause.

Plus d'équipes

"Les séances sont différentes et certains exercices sont plus intenses", a déclaré une source à ESPN. "Certains joueurs semblent ressentir un peu plus la fatigue et c'est alors que la douleur peut apparaître."

Messi, très bon lors dernières sorties du Barça, a marqué 19 buts toutes compétitions confondues cette saison en 24 matchs. Le problème actuel n'aurait rien à voir avec la blessure au mollet qui l'avait tenue écarté des terrains au début de la saison pendant six semaines.