Après Rashford, la nouvelle cible du Barça dévoilée

Barcelone n'a pas encore officialisé son arrivée, mais il semblerait qu'ils aient conclu une deuxième recrue estivale : l'attaquant Marcus Rashford.

Le joueur de Manchester United devrait être présenté cette semaine, après avoir conclu un prêt assorti d'une option d'achat de 35 millions d'euros.

Rashford arrive après l'activation de la clause libératoire de 25 millions d'euros du gardien de l'Espanyol, Joan Garcia. Les Blaugrana ont recruté le portier dans le cadre d'une opération tactique visant à assurer leur avenir à ce poste, tandis qu'un attaquant gauche comme Rashford était identifié comme la priorité absolue du mercato estival. L'entraîneur Hansi Flick vise désormais une troisième recrue.

Selon Sport, Flick souhaiterait compléter son offre estivale avec un arrière latéral capable d'apporter de la qualité dans le dernier tiers du terrain. Bien que tout transfert dépende en grande partie des ventes et de la possibilité d'inclure dans leurs comptes la location de places VIP à 100 millions d'euros, ce serait la prochaine étape.

L'entraîneur allemand privilégierait également un recrutement latéral gauche, avec Alejandro Grimaldo en tête. Il pourrait concurrencer Alejandro Balde, et Jofre Torrents pourrait être le prochain espoir à ce poste.

En février, mars et avril, le poste de latéral droit était cité comme la priorité absolue du Barça pour l'été, mais ce n'est plus le cas. Si Barcelone devait recruter un latéral droit, Denzel Dumfries, de l'Inter, serait clairement la priorité, ayant impressionné le staff technique et le recrutement. Le Néerlandais dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros qui expire à la fin du mois.

Malgré cela, Fabrizio Romano rapporte que Barcelone estime désormais être bien couvert au poste de latéral droit, les discussions se poursuivant pour un nouveau contrat pour Jules Koundé. Il semble que la forme d'Eric Garcia au poste de latéral droit lors des dernières semaines de la saison ait convaincu le club qu'il pourrait y faire un travail si nécessaire. Le jeune Hector Fort est une autre option.