Après Mudryk, Arsenal va encore se faire voler une recrue

Le Bayern Munich pourrait devancer Arsenal dans la course au recrutement de Declan Rice, la star de West Ham, cet été.

Le capitaine des Hammers semble vouloir quitter le club de l'est londonien alors qu'il arrive au terme de ses 12 mois de contrat, et les Gunners semblent être les favoris pour obtenir sa signature.

Mais le Bayern est peut-être sur le point de mettre des bâtons dans les roues, puisque des informations font état d'une opération spectaculaire des champions de Bundesliga pour le milieu de terrain anglais, âgé de 24 ans.

Selon le Mirror, le Bayern, qui a remporté samedi son 11e titre de champion d'affilée, est prêt à payer 110 millions d'euros (95 millions de livres sterling) pour attirer Rice en Allemagne.

Le rapport ajoute que Chelsea reste également intéressé par l'ancien joueur de l'académie, bien que les Blues doivent d'abord réduire leur effectif pour ne pas enfreindre les règles du fair-play financier (FFP).

Ainsi, la bataille pour Rice pourrait bien se résumer à une séance de tirs au but entre le Bayern et Arsenal, dont la deuxième place en Premier League constitue la meilleure campagne depuis 2015/16 et signifie que la Ligue des champions reviendra à l'Emirates Stadium la saison prochaine.

Rice a succédé à Mark Noble au poste de capitaine de West Ham l'été dernier.

Rice poursuit son ascension

Notre modèle interne de valeur de transfert attendue (xTV) évalue actuellement Rice à 63,2 millions d'euros (54,6 millions de livres sterling), mais West Ham aurait fixé le prix de son capitaine à plus du double.

Bien que les Hammers flirtent avec la relégation en première division en 2022/23, Rice a réalisé une nouvelle belle saison. Il a aidé l'équipe de David Moyes à se qualifier pour la finale de l'Europa Conference League, où elle affrontera la Fiorentina le mois prochain.

Considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, Rice a fait 244 apparitions avec West Ham et a obtenu 41 sélections avec l'Angleterre. Il a débuté les cinq matches de son pays en route vers les quarts de finale de la Coupe du monde 2022.