Après Frank Lampard et Steven Gerrard, bientôt au tour de John Terry ?

Actuel adjoint de Dean Smith à Aston Villa, John Terry veut suivre les traces de ses anciens coéquipiers en sélection et devenir numéro un à son tour.

John Terry a mis un terme à sa carrière de joueur en octobre 2018. Alors joueur à Aston Villa, il était devenu quelques jours plus tard entraîneur-adjoint de Dean Smith au sein de ce même club. Sous la houlette des deux hommes, les Villans sont remontés en Premier League en 2019 et ne cessent de progresser depuis.

Toujours en apprentissage, l'ancien joueur emblématique de Chelsea est fin prêt à faire le grand saut. Après avoir été joueur, puis adjoint, il entend désormais devenir entraîneur principal, et suivre les traces de Frank Lampard, son ancien partenaire chez les Blues. Car oui, John Terry ne s'en cache pas, un poste l'intéresse plus que les autres.

"Je n'étais probablement pas prêt à me lancer dans ce rôle à l'époque"

"Mon ambition est très, très claire. Il y a un objectif final pour moi et c'est de diriger Chelsea. Mon équipe gagnera - je l'espère - de manière très honnête, très organisée, très bien entraînée et très bien préparée. Je regarde Lamps (Frank Lampard) et Stevie (Steven Gerrard) et le succès qu'ils ont eu tous les deux", a-t-il fait savoir pour The Times.

"Lamps dès sa première saison à Chelsea, et ce que Stevie a fait aux Rangers est incroyable. Je n'étais probablement pas prêt à me lancer dans ce rôle à l'époque. Je le suis maintenant. Mais je ne vais pas me jeter dans n'importe quoi. J'ai refusé deux propositions depuis que je suis ici", a ensuite ajouté John Terry, prudent.

Ancien capitaine des Blues et réputé pour ses qualités de leader, John Terry a, sur le papier, tout pour apprendre rapidement les rouages du métier d'entraîneur. Et il ne serait pas étonnant que l'adjoint de Dean Smith suscite quelques convoitises durant l'été... Reste à savoir si un projet sera en mesure de l'intéresser.