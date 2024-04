Après deux échecs, le PSG fonce sur un autre joueur du Real Madrid

Le PSG continue de poser les jalons pour prendre la revanche sur le Real Madrid, qui va s’adjuger Kylian Mbappé cet été.

De façon officieuse, le Paris Saint-Germain travaille en coulisse afin de répondre au Real Madrid de la meilleure des manières. Alors que le club merengue est sur le point de faire signer Kylian Mbappé libre de tout contrat cet été, la formation francilienne, quant à elle, envisage d’arracher un joueur très important de l’effectif madrilène.

Paris a échoué pour Vinicius et Rodrygo

Kylian Mbappé aurait conclu un accord avec le Real Madrid pour y signer gratuitement cet été. En effet, le joueur de 25 ans aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il quitte le club à la fin de la saison. Ce qui a poussé les patrons du Paris Saint-Germain à commencer à se chercher un nouvel attaquant capable de marquer des buts à floraison comme le Bondynois.

GOAL AR / Getty

Evoluant dans le couloir gauche comme Mbappé, Vinicius Junior a été ciblé par le PSG pour cet été. Alors, le club de la capitale française a pensé au recrutement du Brésilien pour venger le départ probable du meilleur buteur de l’histoire de son club. Mais l’ailier auriverde n’a d’yeux que pour la Maison Blanche. Ce qui a poussé le PSG à rebrousser chemin pour Vini Jr. Aussi, les Franciliens auraient aussi approché Rodrygo, qui n’a aucune intention de quitter le club vice-champion d’Espagne.

L'article continue ci-dessous

Le PSG désormais sur le gardien du Real Madrid

Après avoir échoué à convaincre les deux Brésiliens susmentionnés, le Paris Saint-Germain cible un autre joueur des Madrilènes. Il s’agit du gardien de but ukrainien qui a montré son potentiel après les blessures de Kepa et Thibaut Courtois. Au micro d’El Chiringuito, le directeur de OK Diario, Eduardo Inda, a fait savoir que Paris observe la situation de Lunin.

Getty Images

« Il y a un joueur qui termine son contrat l'année prochaine et Madrid veut qu'il continue. Mais il pense à partir cet été ou le prochain comme joueur libre s'il n'est pas titulaire. Il a 3 offres. Une du PSG, mais il y a Donnarumma, une autre de Manchester United et une troisième du Bayern Munich. Je parle de Lunin. C'est un bon gardien et il est en train de le montrer », a déclaré Eduardo Inda sur l’émission.