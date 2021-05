Après Ben Arfa, Bordeaux dégraisse encore : De Préville et Poundjé laissés libres

Les Girondins de Bordeaux, qui traversent une grave crise économique, viennent d'annoncer les départs de De Préville et Poundjé.

Il y a deux jours, Alain Roche, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, annonçait que son club ne prolongerait pas Hatem Ben Arfa et qu'il serait donc libre à la fin du mois de juin.

Et ce vendredi 28 mai, le club bordelais a officialisé le départ de deux autres joueurs : Nicolas de Préville et Maxime Poundjé. Comme Ben Arfa, ils étaient eux aussi en fin de contrat et le club n'a pas souhaité les prolonger.

A l’heure de se quitter, on tient à remercier profondément @Poundje_Maxime pour son engagement sans faille. Après plus de 10 ans aux Girondins, l’enfant du Club va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière et on lui souhaite le meilleur.#MerciMax

➡ https://t.co/Lf7PeRI1wM pic.twitter.com/oigJUlhtER — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 28, 2021

Né à Bordeaux en 1992 et formé au club, Maxime Poundjé a commencé sa carrière pro lors d'un prêt fructueux à Nîmes lors de la saison 2011-2012 : il a remporté le championnat de France de National, faisant monter le club gardois en Ligue 2.

Mais même si Bordeaux est son club de cœur, Pourndjé ne s'y est jamais vraiment imposé. Cette saison, Jean-Louis Gasset ne comptait pas sur lui et Poundjé n'a pris part qu'à 14 matches en Ligue 1 dont seulement quatre en tant que titulaire.

Quant à Nicolas de Préville, il était arrivé à Bordeaux en août 2017 en provenance de Lille pour 10 millions d'euros. L'attaquant sortait d'une saison réussie avec le LOSC (14 buts en 30 matches de Ligue 1) mais il n'a jamais confirmé les espoirs placés en lui sur les bords de la Garonne. Lors de sa « meilleure saison », en 2019-2020, il n'avait inscrit que six buts. Et cette saison, il n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule fois en Ligue 1. Un bilan trop faible pour espérer être conservé par Bordeaux.