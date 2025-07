Après Ansu Fati, l'AS Monaco drague une autre star du Barça

Espanyol Barcelone vs FC Barcelone

Au début du mois, l'AS Monaco a conclu un accord pour recruter Ansu Fati en prêt. Il semblerait toutefois qu'il ne soit pas le seul joueur du FC Barcelone à rejoindre le club de Ligue 1 pendant le mercato estival.

Fati fait partie des joueurs que le FC Barcelone a identifiés comme candidats au départ avant la fin de l'été. Marc-André Ter Stegen, Andreas Christensen, Pablo Torre et Pau Victor pourraient également partir, et parmi ces options, le gardien de but serait le candidat idéal.

Au début de la semaine, Hansi Flick a annoncé à Ter Stegen qu'il ne serait pas le gardien titulaire du FC Barcelone pour la saison à venir. Il sera troisième dans la hiérarchie, derrière Joan Garcia et Wojciech Szczesny. Compte tenu de son salaire élevé, son départ serait d'une grande aide pour les Catalans dans leurs efforts pour améliorer leur situation financière.

Ter Stegen continue de susciter l'intérêt

Après avoir appris qu'il ne serait pas retenu pour la saison prochaine, Ter Stegen a commencé à susciter l'intérêt de clubs à travers l'Europe. Galatasaray souhaite le recruter, et MD rapporte désormais que Monaco aimerait également le faire venir.

Il y a quelques semaines, Monaco a approché l'entourage de Ter Stegen pour lui faire part de son intérêt, mais à cette occasion, il a été rejeté. Cependant, le club de la Principauté reste déterminé à obtenir sa signature, et il pourrait avoir plus de chances de convaincre le joueur de 33 ans maintenant qu'il a été informé que Barcelone ne comptait plus sur lui.

Il sera très intéressant de voir comment la situation de Ter Stegen évoluera au cours des six prochaines semaines. Il croit toujours qu'il peut être le gardien titulaire de Barcelone pour la saison prochaine, mais il est très improbable que son objectif soit atteint. Et avec la Coupe du monde qui aura lieu l'été prochain, il doit jouer pour s'assurer une place de titulaire dans l'équipe allemande.