Aouar : «Ramener l’OL à sa place»

Lauréat à Bordeaux samedi (2-1), l’Olympique Lyonnais n’est plus qu’à quatre unités du podium.

Désigné capitaine au Matmut Atlantique, Houssem Aouar a apprécié le succès des siens dans la manière, lui qui veut ramener à sa place :

"Ça faisait un moment que dans le contenu, on n'était pas totalement satisfait. Ce soir on l'est. On mérite cette victoire et on aurait pu mettre un ou deux buts pour se mettre un peu plus à l'abri", a confié Aouar.

"On a su avoir une certaine fluidité dans le jeu et dans la conservation du ballon, on est satisfait, on a su garder le ballon pour ne pas prendre de contre. J'espère qu'on va continuer sur cette dynamique. Avec les supporteurs, on a le même objectif, celui de ramener le club à sa place et de faire une grande deuxième partie de saison, en tout cas, on va bien bosser pour", a ajouté le joueur de Lyon en conférence de presse.