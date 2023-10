Antoine Griezmann dans le top 5 des meilleurs joueurs français de l’histoire, le débat est clos

Antoine Griezmann fait définitivement partie des meilleurs joueurs français de l’histoire. Sa place dans le top 5 ne se discute plus.

Mardi soir, à l’occasion du match amical France – Ecosse, Antoine Griezmann a honoré sa 125e cape sous la tunique tricolore. Ce simple chiffre suffit à en faire de lui une figure importante dans l’histoire des Bleus. Mais, avec « Grizou » il n’y a pas que cela. Et si pendant un long moment la question était légitime de savoir s’il faisait partie des tous meilleurs qui ont porté ce prestigieux maillot aujourd’hui il n’y a quasiment plus débat sur le sujet.

Griezmann dans le gotha des plus grands

Pour se convaincre que le Maconnais a bien sa place dans le club des légendes, il suffit déjà d’énumérer ceux qui ont plus imprégné la mémoire collective que lui. Et, force est de reconnaitre que ceux-là se comptent sur les doigts d’une main. Mis à part les Michel Platini, Zinedine Zidane, Kylian Mbappé ou encore Thierry Henry on voit mal qui pourrait bien lui contester une place dans le gotha des plus grands.

Pour déterminer l’importance et le poids d’un international dans l’histoire des Bleus, il parait nécessaire de juger sur la base de quelques critères importants. Il y a tout d’abord la longévité du joueur, son impact sur la sélection, ses différents accomplissements individuels ou collectifs, ses sacrifices au profit du groupe et aussi son image extérieure. C’est ce que notre rédaction s’est amusée à faire pour arriver ensuite à la conclusion que la star de l’Atlético Madrid est bien une icône de la sélection nationale.

L'article continue ci-dessous

Getty

Sa longévité

Le chiffre a été cité plus haut. 125 capes. Ça pose un footballeur international, surtout lorsqu’on sait que dans l’histoire des Bleus il n’y a que neuf joueurs qui ont dépassé le cap des 100 sélections. Au nombre d’apparitions avec le maillot frappé du coq, « Grizou » n’est d’ailleurs dépassé que par trois éléments : Hugo Lloris (145), Lilian Thuram (142) et Olivier Giroud (126). Sachant qu’il a pour objectif de disputer le Mondial 2026 en Amérique, on peut légitimement penser qu’il peut décrocher la 1e place dans ce classement. Il est important aussi de noter que sur ses 125 matches, Griezmann, qui n’est jamais blessé ni suspendu, en a joué 82 d’affilée. Il s’agit là d’un record. La longévité du Rojiblanco se traduit aussi à travers le nombre de tournois majeurs qu’il a disputés. Depuis 2014, il n’en a raté aucun. Donc cinq au total.

Son impact, ses gestes décisifs et ses exploits

En plus d’être un joueur précieux et indispensable pour les Bleus, Griezmann est un élément décisif. Et ce peu importe la position dans laquelle il évolue. Et Dieu sait qu’il en a occupées un bon nombre durant son long parcours international. Actuellement, le Mâconnais pointe à la 3e position des meilleurs réalisateurs de l’histoire de l’équipe de France. Avec 44 buts, il n’est devancé que par Olivier Giroud (54) et Thierry Henry (51). Et quand on ajoute à ce chiffre, les 29 « assists » qu’il a délivrées, dont la dernière pour Benjamin Pavard mercredi soir, il serait logique de penser qu’il est le joueur le plus décisif qu’ait connu la sélection tricolore (73 au total). Et sur les réalisations qu’il a réussies, il y en a qui ont été d’une importance capitale. On se souvient bien sûr de son doublé contre l’Eire en 8es de finale de l’Euro 2016. Voire celui contre l’Allemagne en demie de la même compétition. Enfin, comment oublier son excellent Mondial 2018 en Russie et ses 4 pions durant l’épreuve ? Si le propre des grands joueurs c’est de distinguer lors des compétitions majeures, alors il en est indiscutablement un.

Getty

Ses accomplissements et son palmarès

La grandeur d’un footballeur se juge bien sûr également à travers sa carte de visite. Et celle de Griezmann est à même de faire jalouser plus d’un. Il a disputé trois finales de compétitions majeures (Euro 2016, Mondial 2018 et 2022) et en a gagné une. Parmi les icônes du football français, seuls Zinédine Zidane et Thierry Henry peuvent se targuer d’avoir fait aussi bien. D’autre part, Griezmann a fini meilleur réalisateur de l’Euro à domicile. Là aussi, ils ne sont que deux Français à avoir réussi à décrocher le Soulier d’Or lors d’un tournoi d’envergure, en l’occurrence Michel Platini (Euro 1984) et Kylian Mbappé (Mondial 2022). Et ses réussites peuvent encore être suivies par d’autres. Alors qu’il avait envisagé une retraite internationale en 2019, Griezmann est dorénavant déterminé à pousser sa carrière en sélection au moins jusqu’en 2026.

Ses sacrifices et sa mentalité

C’est peut-être le point qui singularise le plus Griezmann par rapport aux autres. Que ça soit vis-à-vis de l’autre légende française de son époque, Kylian Mbappé, ou celles d’avant. L’ex joueur du Barça n’est pas seulement un footballeur hors norme, c’est aussi un joueur d’une très grande générosité et aux valeurs admirables. Autrement comment expliquer qu’il a accepté de se sacrifier au profit de l’équipe pour le Mondial 2022 en évoluant dans une position qui n’est pas la sienne ? Avec son statut, il aurait pu en prendre ombrage, mais non ! Il a privilégié l’intérêt du groupe au sien et tout le monde en est sorti vainqueur. Et il y a un autre exemple qui prouve que Griezmann pense avant tout aux autres, c’est l’histoire du capitanat. Après la retraite de Lloris l’été dernier, il aspirait à récupérer le brassard. Didier Deschamps lui a préféré Kylian Mbappé. Il a alors accusé le coup pendant quelques heures pour ensuite vite se ressaisir et retrouver ses coéquipiers avec un état d’esprit positif et conquérant.

Getty

Sa popularité

Au regard justement de sa mentalité et des efforts qu’il faits pour sa sélection et son pays, il n’est pas étonnant que la cote de popularité de Griezmann est au plus haut auprès de ses compatriotes. Pas aussi élevée que celle de Zinédine Zidane lorsqu’il était au sommet de sa gloire, mais elle s’en rapproche. « Grizou » a aussi la particularité d’être un joueur sans histoires, qui n’alimente pas les journaux pour de mauvaises raisons. Il s’agit d’un grand professionnel qui n’effectue jamais un pas de travers, si ce n’est maladroitement (comme lors de l’épisode de Blackface en 2017). Il lui est aussi arrivé de dire qu’il se sentait plus espagnol que français, mais sur le terrain il prouve le contraire en se défonçant comme un damné pour la tunique tricolore. Et c’est pour cette raison qu’on ne verra jamais le public français s’en prendre à lui ou le conspuer, même lorsqu’il fait des prestations manquées. Une immunité dont très peu d’internationaux français ont bénéficié à travers l’histoire.