Anthony Martial à l’OM, enfin toute la vérité !

En fin de contrat l’été prochain, Anthony Martial est cité du côté de l’Olympique de Marseille. Découvrez toute la vérité ci-dessous.

A six mois de la fin de son contrat, Anthony Martial est libre de discuter avec un club de son choix. En effet, il pourrait conclure un accord avec la formation de son choix et y signer gratuitement dès le 1er juillet 2024.

Martial envoyé à l’OM

Dans six mois, Anthony Martial sera officiellement un joueur libre de tout contrat. Ceci s’il ne prolonge pas avec le club anglais de Manchester United. Depuis quelques jours, des rumeurs ont inondé la toile envoyant le joueur à plusieurs destinations, notamment à l’Olympique de Marseille.

Ces dernières heures, la presse anglaise, notamment The Athletic, a fait savoir que l’international avant-centre français (30 capes, 02 buts), Anthony Martial, a rejeté des offres de l’Olympique de Marseille, de Fenerbahçe et de plusieurs clubs de la Saudi Pro League (Arabie saoudite) ce mois-ci. Le joueur de 28 ans est en fin de contrat cet été et peut se mettre d'accord avec un club étranger, mais il n'a pas encore trouvé d'arrangement.

Getty Images

Aucun contact avec l’OM

Contrairement à ce qui a circulé sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias sportifs, Anthony Martial n’est en aucun cas associé à l’Olympique de Marseille. Le joueur de 28 ans n’a pas discuté avec les dirigeants de la formation phocéenne.

Getty

A en croire les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, Anthony Martial n'a jamais été évoqué comme une option pour l'Olympique de Marseille. Le club du Sud de la France n'a, pour sa part, rien refusé puisque les négociations n'ont jamais eu lieu. La situation autour de Martial reste calme jusqu’à présent. Celui-ci indique par ailleurs qu’aucune discussion n’a lieu sur un nouvel accord avec Manchester United.

Le joueur devrait être libéré à l’issue de la saison. Pour la campagne en cours, le Français a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues avec les Red Devils pour deux buts et une passe décisive.