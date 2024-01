La réponse (sèche) de Martial à l'OM

Anthony Martial refuserait de quitter Manchester United ce mois-ci, malgré l'intérêt de toute l'Europe et de l'Arabie saoudite.

Selon The Athletic, Martial a rejeté des offres de Marseille, de Fenerbahçe et de plusieurs clubs d'Arabie saoudite ce mois-ci. Le joueur de 28 ans est en fin de contrat cet été et peut se mettre d'accord avec un club étranger, mais il n'a pas encore trouvé d'arrangement.

Martial n'a marqué que deux buts en 19 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, et United n'aurait pas l'intention de déclencher l'option qui lui permettrait de prolonger son bail d'une année supplémentaire. Au lieu de cela, ils sont prêts à le laisser partir gratuitement à la fin de la saison, bien qu'il reste à voir combien de clubs seront prêts à faire une offre.

L'ancien Monégasque a passé près de trois ans sans terminer 90 minutes de jeu et a été sur le point de partir à plusieurs reprises. Il a été prêté au FC Séville en 2022, mais n'a pas réussi à s'imposer en Espagne. L'attaquant français tentera de terminer la saison en beauté alors qu'il cherche un nouveau club pour l'été. Le joueur de 28 ans pourrait être impliqué ce week-end contre Tottenham, bien qu'il ait manqué les six derniers matches de United en raison d'une combinaison de maladies et de blessures.