Ansu Fati, un sale coup pour finir

Ansu Fati semble prêt à quitter le club où il a évolué cet été. Hansi Flick a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de le faire jouer

L'entraîneur allemand l'a de nouveau snobé dimanche soir, une pilule particulièrement difficile à avaler pour le joueur issu de La Masia.

Ancien chouchou des supporters et figure populaire du vestiaire barcelonais, Flick a choisi de faire entrer Pau Victor pour les 15 dernières minutes contre Villarreal à la place de Robert Lewandowski. Bien que Victor lui-même dispute probablement ses dernières minutes pour Barcelone, cela signifie que Fati n'a pas eu l'occasion de jouer à domicile en tant que joueur barcelonais avant son probable départ.

Flick semblait avoir pris sa décision concernant Fati plus tôt cette saison et, en janvier, lui avait conseillé de partir en prêt, alors que des rumeurs circulaient à Séville, Gérone et le Real Betis. Le joueur de 22 ans a choisi de se battre pour sa place, mais il est de plus en plus frustré par Flick et son manque d'opportunités. Barcelone a rencontré à plusieurs reprises l'agent Jorge Mendes pour tenter d'organiser un départ.

Selon Marca, Fati partirait cet été, dans l'espoir de trouver un transfert définitif. Son entourage le convainc que sa carrière est en train de s'essouffler à Barcelone et qu'il a besoin de temps de jeu ailleurs. Sempre Barca cite également Fichajes, qui affirme que le club catalan a proposé une résiliation mutuelle afin de se débarrasser de son salaire important.

Il reste trois ans de contrat à Fati à Barcelone, et il est l'un des joueurs les mieux rémunérés du club, depuis son arrivée au début de sa crise de blessures. Tout transfert, permanent ou en prêt, est donc très difficile à négocier, car sa valeur marchande a considérablement baissé, et Barcelone devra probablement payer la facture de son départ dans une certaine mesure. Le président Joan Laporta n'a pas donné d'engagement sur son avenir lundi soir.