Ansu Fati, enfin une bonne nouvelle pour le Barça

Le Barça vit des heures compliquées, mais Ansu Fati lui redonne le sourire.

Le retour d'Ansu Fati sur un terrain de football se rapproche de plus en plus, alors que le jeune barcelonais a réussi à travailler avec le ballon jeudi. Il a d'ailleurs partagé cette excellente nouvelle sur son compte Instagram.

Ansu Fati a dû faire face à d'énormes problèmes de blessures au cours de la dernière année et s'est entraîné seul à la cité sportive du Barça, partageant des vidéos sur les réseaux sociaux avec des rumeurs de retour en septembre.

Le 7 novembre dernier, le FC Barcelone atomisait le Betis Séville (5-2) en Liga, mais perdait Ansu Fati par la même occasion. Victime d’une déchirure du ménisque au genou gauche, l’ailier devait revenir au mois de mars.

Fati a depuis subi trois opérations chirurgicales pour soigner son ménisque. Un véritable calvaire. L'ailier de 18 ans a en effet été longtemps troublé par cette déchirure du ménisque au genou gauche.

Le jeune prodige du Barça va désormais poursuivre doucement son programme et espère être au mieux physiquement le plus rapidement possible.

L'année dernière, le virtuose, international espagnol, avait réalisé une entame canon avant de se blesser gravement. Il s'est notamment rendu l'auteur de 13 buts et 5 caviars en 43 apparitions avec la formation catalane. On a hâte de revoir ses exploits en match officiel avec le Barça.