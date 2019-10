Ansu Fati a le feu vert pour jouer avec l'Espagne

La FIFA a donné son aval pour que la jeune pépite du Barça puisse défendre les couleurs de la Furia Roja.

Le jeune espoir du Barça, Ansu Fati a été autorisé à représenter l' par la FIFA et devrait être sélectionné avec l'une des sélections jeunes de la Roja lors de la prochaine trêve internationale.

Le prometteur attaquant de 16 ans est né en -Bissau, mais est de nationalité espagnole et il a obtenu tous les papiers qui l'attestent en septembre dernier.

La FIFA devait s'assurer qu'il n'avait pas encore joué pour son pays de naissance. À présent qu'elles ont eu leur réponse, les hautes instances internationales ont donc fait part de leur approbation et accordé au Blaugrana le droit de jouer pour son pays d'adoption.

Cette autorisation est arrivée trop tard cependant pour qu'Ansu Fati soit inclus dans l'équipe des moins de 21 ans d'Espagne pour son match contre le Monténégro le 15 octobre. Fati n'a pas été sélectionné non plus pour la des moins de 17 ans, qui se jouera au du 26 octobre au 17 novembre. Il restera avec le Blaugrana pendant cette période et pourrait même figurer dans le premier Clasico de la saison, qui aura lieu le premier jour du tournoi des moins de 17 ans.

Bien qu’il soit fort probable que Fati rejoigne l’équipe des moins de 21 ans de Luis de la Fuente pour des matches contre la Macédoine du Nord et l'Israël en novembre, il ya des rumeurs selon lesquelles Robert Moreno pourrait le retenir avec la sélection A.

La 'Seleccion' affrontera Malte et la Roumanie les 15 et 18 novembre respectivement.