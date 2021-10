Annoncé au Barça, Roberto Martinez se concentre sur la Belgique mais est "très fier" de ses racines catalanes

L'entraîneur des Red Devils, qui a été évoqué pour remplacer Ronald Koeman, est enthousiasmé par les perspectives de son équipe en Ligue des Nations.

Roberto Martinez insiste sur le fait qu'il reste concentré sur la Belgique malgré les spéculations le liant au poste d'entraîneur du FC Barcelone. L'ancien entraîneur d'Everton et de Wigan Athletic est l'un des noms évoqués pour remplacer Ronald Koeman, qui a vu son poste remis être remis question après un début de saison décevant en 2021-2022. Et bien que Roberto Martinez soit un fier Catalan né dans la région, il se concentre uniquement sur son rôle avec la Belgique, alors que les Diables rouges affronteront la France en demi-finale de la Ligue des Nations ce jeudi.

"En toute honnêteté, je ne passe pas beaucoup de temps à penser à mon avenir", a déclaré Roberto Martinez dans une interview exclusive accordée à Goal. "Ma carrière montre que je ne fais pas de plans pour arriver là où je suis maintenant. Je vais simplement de projet en projet. Vous apprenez que vous devez vous engager aujourd'hui".

"Dans le football, si vous commencez à réfléchir, vous baissez vos performances et vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous faites. Dans mon cas, je suis très, très heureux de ce que je fais et j'essaie simplement de franchir les prochaines étapes. Au final, si je dois arriver à une décision où il y a une porte, je vais juste essayer de prendre la meilleure décision pour tout le monde", a ajouté le sélectionneur de la Belgique.

"On ne perd jamais ses racines"

L'équipe de Roberto Martinez affronte la France en demi-finale de la Ligue des Nations, et le vainqueur affrontera l'Espagne en finale. Une rencontre potentielle avec le pays natal de Roberto Martinez est excitante, et l'ancien joueur de 48 ans a été encouragé par le format de la Ligue des Nations et son potentiel pour organiser des affrontements entre certaines des meilleures équipes internationales d'Europe.

À propos d'une éventuelle confrontation avec l'Espagne, Roberto Martinez a déclaré : "On ne perd jamais ses racines. J'en suis très, très fier et ma famille est originaire de là-bas. Mais on apprend à ne pas s'ennuyer des lieux et à trouver un foyer où que l'on soit, dans un environnement heureux. Il est vrai que l'une des choses étranges est que mon premier match en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale a été contre l'Espagne".

L'article continue ci-dessous

"Cela a vraiment déterminé la manière dont nous allions travailler à partir de ce moment-là. Maintenant, nous avons peut-être l'occasion de nous affronter, ce qui serait un match vraiment fascinant. Cela montre que cette compétition fonctionne vraiment. Elle permet à des équipes comme la France, l'Espagne et l'Italie de disputer des matches exceptionnels et d'avoir la possibilité de remporter un trophée. C'est vraiment spécial, quel que soit le point de vue que l'on adopte sur l'histoire de la Belgique", a ajouté Martinez.

"Si nous jouons contre l'Espagne, j'ai grandi en Espagne, et l'autre adversaire possible est l'Italie, qui nous a éliminé à l'Euro. Contre la France, nous affrontons l'équipe qui nous a battus en demi-finale de la Coupe du monde. Il y a beaucoup d'histoires et de plans que nous devons faire", a conclu l'Espagnol. Le sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique, est en train de superviser une période de transition, avec de nombreux nouveaux visages - dont le jeune Gavi, 17 ans, du FC Barcelone - introduits dans l'équipe internationale, et Martinez a été impressionné par ce qu'il a vu.

"Il (Luis Enrique) s'est vraiment bien débrouillé", a déclaré Martinez à propos de l'ancien entraîneur du FC Barcelone. "Je pense qu'il a une manière très claire de travailler et de savoir comment il veut que son équipe joue. Vous pouvez l'identifier à travers différents joueurs, différents personnels. Je pense que leur performance à l'Euro était intéressante. Il y avait beaucoup de joueurs avec beaucoup de caractère et de personnalité. Ils ont été capables de surmonter les difficultés des premiers matchs. Ils ont été très malchanceux de perdre contre l'Italie de la manière dont ils l'ont fait. C'est très impressionnant d'avoir ces managers au niveau international qui ont une identité sur le terrain avec tous les différents joueurs qu'ils utilisent."