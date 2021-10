Belgique : Roberto Martinez admiratif du travail de Mancini à la tête de l'Italie

Le sélectionneur de la Belgique évoque sa défaite contre l'Italie à l'Euro et la possible finale face à la Nazionale en Ligue des nations.

Roberto Martinez a salué le travail de Roberto Mancini, qui a transformé l'Italie en une force internationale majeure, tout en exprimant son espoir de pouvoir enfin mettre fin à l'attente de la Belgique pour un trophée.

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Belgique a vu son équipe s'incliner face aux Italiens en quart de finale de l'Euro 2020, exprimant sa conviction que les Diables rouges étaient peut-être désavantagés psychologiquement en raison de leur manque de trophées.

Et Martinez espère que la Belgique pourra enfin briser ce mauvais sort alors qu'elle se prépare à affronter la France en demi-finale de la Ligue des Nations, où elle espère ensuite rencontrer l'Italie de Mancini ou l'Espagne en finale.

L'Italie a été applaudie pour son style de football moderne lorsqu'elle a battu l'Angleterre pour remporter l'Euro 2020 cet été et Martinez a été impressionné par ce qu'il a vu de l'équipe de Mancini, surtout après leur échec à se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

Il a déclaré à Goal au Proximus Basecamp de la Fédération belge : "J'ai une très bonne image de Roberto Mancini, il a créé une équipe avec une vraie clarté et une façon de jouer que l'on attend plus d'une équipe de club que d'une équipe nationale.

"Ils ont eu un parcours complètement différent et je pense que c'est très intelligent la façon dont il a saisi l'opportunité de choisir une équipe qui ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du monde 2018 et de garder tous les mêmes aspects et les bases du football italien que nous attendons tous.

"Ils ont été très, très impressionnants lors de l'Euro. Pour une équipe qui ne s'est pas qualifiée pour le tournoi précédent, c'est très impressionnant. Nous avons constaté que lorsque nous les avons affrontés lors de cette première mi-temps, l'une des impressions que nous avons eues était que cette équipe avait l'élan que beaucoup d'autres équipes n'avaient pas au sommet."

Après avoir passé une grande partie de sa carrière en Angleterre, Martinez, qui a été associé au remplacement de Ronald Koeman à Barcelone, a réfléchi aux principes qu'il suit lorsqu'il décide d'un poste de manager.

Interrogé sur la possibilité de prendre en charge un club en Italie, l'intéressé a ajouté : "Je dis toujours que dans le football, je crois à la relation et au projet de football. Peu importe où il se trouve dans le monde. Il s'agit d'avoir le temps et les moyens d'avoir un projet à long terme et de construire quelque chose.

"C'est ce que j'aime vraiment, construire quelque chose. C'est l'importance de la personne qui croit en vous plutôt que la nature de la ligue dans laquelle vous travaillez."

Martinez s'est également exprimé sur la barrière psychologique qui bride sa sélection. "Je pense qu'il y a une grande barrière psychologique pour une équipe nationale pour gagner un trophée [pour la première fois]", a déclaré Martinez, en réfléchissant au parcours de la Belgique jusqu'aux quarts de l'Euro 2020.

"Nous avons vu des équipes nationales qui ont eu de bons et de mauvais moments dans des tournois, comme l'Italie en 2018, mais elles ont le sentiment, chaque fois qu'elles sont dans un tournoi, qu'elles ont le droit de le gagner. Je pense que si vous n'avez jamais gagné un tournoi majeur, vous ne sentez pas que vous avez cette approche psychologique."

"Nous sommes ravis de la Ligue des Nations, c'est un excellent ajout. Je pense qu'elle a résolu beaucoup de problèmes dans le football international en termes de développement et c'est quelque chose qui vaut la peine d'être gagné.

L'article continue ci-dessous

"Nous allons jouer contre des nations proches de notre classement mondial et nous avons dû atteindre les demi-finales en jouant contre l'Angleterre et le Danemark, qui ont tous deux fait un grand Euro.

"C'est l'occasion de profiter de deux matchs exceptionnels, mais c'est probablement l'histoire et le bon travail qui donnent confiance à ces joueurs pour essayer de gagner ces matchs.

"Nous n'avons pas l'expérience d'avoir été champions d'Europe ou champions du monde pour ressentir cela, mais nous avons l'engagement et le talent que cette génération vous donne."